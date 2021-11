Le 2ème Salon des jeunes artisans créateurs a ouvert ses portes

La première édition s’est tenue en 2019. Forte d’un bilan prometteur, le Pays a renouvelé cette belle opération pleine de créativité afin de révéler de nouveaux talents et soutenir la transmission des savoirs et savoir-faire artisanaux. Les événements liés à la crise sanitaire en 2020 n’ont pas permis d’organiser ce rendez-vous. Ce n’était que partie remise puisque cette année, le service de l’artisanat remet à l’honneur les jeunes artisans du Fenua au travers de cette 2ème édition qui se tiendra du 24 au 27 novembre sur le thème “réinventer la tradition“.

Ainsi, ce sont 17 artisans-créateurs qui feront découvrir au grand public la variété et la richesse du patrimoine polynésien à travers leurs regards. Les pièces exposées sont uniques, façonnées dans le respect des traditions anciennes ou issues de technologies innovantes. Elles appartiennent à des univers différents comme la sculpture-gravure, la vannerie, la bijouterie, la confection de tīfaifai ; mais ont toutes en commun la passion, conjuguée à la finesse du geste.

“Chaque évènement qui peut être organisé aujourd’hui est une victoire sur la crise sanitaire, une victoire sur la vie” a déclaré Heremonana Maamaatuaiahutapu, très heureux d’inaugurer cette 2ème édition. Il a tenu à remercier chaleureusement les jeunes artisans créateurs présents et à inciter, d’une manière plus générale, la jeunesse polynésienne à s’engager dans cette voie professionnelle. Il souhaite que le secteur de l’artisanat s’enrichisse de nouveaux rendez-vous thématiques car la Polynésie regorge de ressources inépuisables “il faut faire évoluer les salons pour mettre à l’honneur toute la diversité des produits de l’artisanat mais aussi des jeunes artisans qui se lancent dans ce secteur” a-t-il rappelé.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Vainui Barsinas, gagnante de la 1ère édition du salon des jeunes artisans créateurs, et Daniel Tikare, connu pour la finesse de ses réalisations sur nacre ; tous deux marraine et parrain de l’évènement ; lancent un message fort à la jeunesse polynésienne et les encourage à persévérer et tenir le coup dans ce domaine. « Ils sont sur la bonne voie » ont-ils souligné.

Chaque jeune créateur présent au salon participe à un concours de l’œuvre “coup de cœur” qui est plus représentative du thème de cette édition. Un jury composé de cinq membres et présidé par Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, notera les œuvres pour 60% de la note finale. Les 40% restants correspondent au vote du public, soit 20% comptabilisés sur place et 20% via le nombre de “likes” des photos publiées sur la page Facebook du service de l’artisanat.

PRATIQUE

Ouvert au public de 9 heures à 18 heures sauf le vendredi jusqu’à 20 heures