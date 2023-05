Le 26 mai, sortez votre plus beau pāreu

La journée du pāreu sera célébrée cette année le 26 mai. Des démonstrations, défilé, ateliers et animations sont prévus.

Tahiti tourisme invite également la population à poster des photos sur les réseaux sociaux accompagnées du hashtag #pareuday.

Cet évènement local « vise à diffuser au plus grand nombre, à Tahiti Et Ses Îles ainsi qu’à l’étranger, les

traditions et les coutumes du fenua », explique Tahiti tourisme.

À l’origine, le reu était un vêtement fait d’un morceau d’étoffe en fibres végétales finement tressées ou de tapa, d’un mètre de large environ sur approximativement deux mètres de long, que les femmes portaient pour vaquer à leurs occupations domestiques.

Ce geste ancestral s’est quelque peu perdu dans la vie moderne et la fonction vestimentaire du reu a, petit à petit, supplanté la symbolique de son port, au point qu’aujourd’hui, le terme « pāreu » ne désigne quasiment plus que le vêtement, le morceau d’étoffe, de coton généralement, aux motifs

fleuris et colorés dont on se ceint, que l’on noue autour de son corps de différentes manières, en fonction de son humeur, du temps qu’il fait, du lieu où l’on est et du moment de la journée, des personnes avec qui l’on est, et selon ses activités du moment

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU PĀREU

Vendredi 26 mai

• 11h00 à 12h30 : Démonstration et défilé d’attache du pāreu au Marché de Papeete par les

exposants du marché, en collaboration avec la Ville de Papeete.

• 12h30 : Ateliers dédiés au pāreu dans une ambiance musicale kaina autour du Fare Manihini avec

l’association artisanale Hiti E Moe : exposition, teinture et démonstration d’attache de pāreu.