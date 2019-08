L’Art du Fenua tient salon dans le hall de l’assemblée

Du 26 août au 1er septembre se tient, dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française, la 10e édition du salon Art du Fenua.

Dans le respect des traditions et des valeurs ancestrales, les artisans de la fédération Papaoa de Arue proposent des créations made in fenua, avec des matières naturelles locales, telles que le pandanus pour la vannerie, la nacre, la perle et l’os pour la bijouterie, des huiles naturelles et essences locales pour la cosmétique…

Depuis plusieurs années, on observe une tendance à fusionner les matières locales avec des matières venues d’ailleurs telles que les métaux précieux, les pierres précieuses et semi-précieuses, le cuir et d’autres encore, donnant naissance à des compositions tout à fait surprenantes et originales.

Un style tout en finesse, tant il allie nos valeurs ancestrales et une ouverture sur le monde, dans l’air du temps.

Vous trouverez, par exemple, des bijoux pour elle et lui, des accessoires de mode assortis, des idées déco pour embellir votre intérieur et l’art de la table, de la sculpture sur os, bois et pierres. Du verre gravé et peint, des savonneries aux senteurs locales.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pratique

10e salon Art du Fenua, du lundi 26 août au dimanche 1er septembre dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française. Ouvert tous les jours de 8 heures à 17 heures.



Au programme :

Mardi 27 août : démonstration de gravure sur os

Mercredi 28 août : démonstration de tressage de fibres naturelles

Jeudi 29 août : démonstration de vannerie

Vendredi 30 août : démonstration de confection de parure en coquillage

Samedi 31 août : défilé de mode à 10 heures

Dimanche 1er septembre : dernier jour, fermeture à 16 heures