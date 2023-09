Langues : le premier Festival Parau Ti’ama est ouvert

Promouvoir et valoriser les langues polynésiennes : c’est l’objectif du premier festival Parau Ti’ama qui a ouvert ce jeudi pour 3 jours à la Maison de la culture.

« Il faut FA’A TŪ RᾹ au sens premier du terme, mettre tout en œuvre, mobiliser tout ce qui est en notre pouvoir, toutes les ressources dont nous disposons en nous et autour de nous (FA’A) pour affirmer l’existence immuable et inaliénable d’une chose ou d’un être (TŪ) auxquels je confère une dimension sacrée (RA’A). L’existence de nos langues », a déclaré dans son discours, la vice-présidente et ministre de la Culture Eliane Tevahitua.

La ministre a notamment réaffirmé la volonté du gouvernement de faire des langues polynésiennes des langues officielles au même titre que le français. La vice-présidente envisage également la création d’un Office public des langues polynésiennes et la généralisation de l’emploi des langues polynésiennes, spécialement dans les affichages publics.

Au programme de ce festival : des conférences, un concours d’écriture mais aussi un concours d’orateur.

Le discours de la vice-présidente Éliane Tevahitua