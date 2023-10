La troupe Te Mana O Vaiahu décroche une médaille d’argent au Cheonan World Dance Festival

La troupe de Laina Yeou participait du 4 au 6 octobre au Cheonan World Dance Festival, un événement de la Fédération des festivals internationaux de danse. Pour l’occasion, l’organisation avait sélectionné 30 troupes à travers le monde.

Trente membres de Te Mana o Vaiahu dont 9 danseuses, 9 danseurs, 2 costumières et 8 musiciens choristes se sont envolés pour Séoul en Corée du Sud. Là-bas, le groupe créé il y a seulement 4 ans a fait sensation. Arrivés 3e lors de la parade, ils reviennent également au fenua avec le « prix silver » du concours international.

« C’est une grande fierté d’avoir remporté le prix Silver en championnat du monde surtout quand on sait que c’est la première fois que la Polynésie est représentée pour ce concours de danse mondiale et que c’est mon premier concours international, a confié Laina Yeou à TNTV. C’est une belle consécration et je suis très fière de toute mon équipe. »

La troupe quittera la Corée du Sud demain direction la Nouvelle-Zélande avant de revenir au fenua.