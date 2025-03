La Puromu Party revient le 5 avril pour une 10e édition

Depuis sa création en 2012, la Papeete Puromu Party offre une scène aux artistes du Fenua et un moment festif aux familles et aux jeunes. Cette année encore, quatre scènes seront installées en centre-ville.

Chaque groupe se produira durant une heure, promettant une soirée rythmée par des performances live variées.

Une programmation musicale éclectique

Découvrez la liste des artistes qui enflammeront la scène cette année :

Scène 1 (Le Rétro)

🔹 18h – 19h : Tahiti Ora Band

🔹 19h15 – 20h15 : Torea

🔹 20h30 – 21h30 : Sissa-Sue O’Kota’i

Scène 2 (Banque de Polynésie)

🔹 18h – 19h : Royal Band

🔹 19h15 – 20h15 : Raumata

🔹 20h30 – 21h30 : Anapa Sound Tahiti

Scène 3 (3 Brasseurs)

🔹 18h – 19h : Akatoka

🔹 19h15 – 20h15 : Meari U

🔹 20h30 – 21h30 : Natura Jam

Scène 4 (Parc Bougainville)

🔹 18h – 19h : Tensia

🔹 19h15 – 20h15 : Rehe Sound

🔹 20h30 – 21h30 : Oko Nui

Cette édition mettra également en avant la lutte contre les drogues et la toxicomanie, en partenariat avec la Fédération citoyenne dédiée à cette cause. Une belle initiative pour sensibiliser le public à cette problématique.

PRATIQUE

Circulation & Stationnement

Le boulevard Pomare IV (front de mer) sera partiellement fermé dès 16h.

Les parkings Pomare, Tarahoi et Mairie de Papeete seront gratuits.



Sécurité

Un dispositif sera mis en place par la police municipale et nationale, les pompiers et les secouristes.



Food Court

Un espace de restauration sera aménagé rue du 22 septembre pour l’occasion.



Pour plus d’informations, contactez le 87 77 00 07.