La Puromu party fait son retour à Papeete

Quatre scènes de concert seront installées en plein air avec au programme : Nohorai, Pepena, Kailoa, manakoe, Oko, Jamaroots, Hiva, Maro’ura, Royal Kikiriri, Heroes and the minivans et bien d’autres. Au total, 16 groupes se produiront.

Quatre scènes pour 4 heures de show gratuit. L’événement, organisé par la ville de Papeete, a pour but de rassembler “rassembler la population” et soutenir “l’activité économique”.

Une centaines d’agents municipaux assureront la sécurité. Attention : le front de mer de Papeete sera fermé dès 15 heures samedi. Les vélos et les trottinettes pour enfants et les poussettes seront les seuls véhicules autorisés durant cette soirée. Les skateboards seront interdits, annonce la commune. Les parkings Pomare, Tarahoi et de la mairie de Papeete resteront ouverts et… gratuits.

Et pour les habitants de Moorea, Aremiti a également mis en place des horaires exceptionnels ce samedi. Un bateau partira de Tahiti à 22 heures samedi.

PRATIQUE

Puromu party

Samedi 25 février

18h-22h

Front de mer de Papeete

Plus d’infos sur la page Facebook de la ville de Papeete, en cliquant ICI