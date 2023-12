La pirogue double Vaka Nui accueillie à Nuku Hiva, sans autorisation de navigation

Le Matavaa n’a pas encore démarré, mais l’effervescence du festival se fait déjà sentir. La pirogue double Vaka Nui, est arrivée dans la baie de Taiohae ce mercredi. L’équipage composé de 10 marins a fait une navigation de 15 heures depuis Hiva Oa.

Un exploit qui a pourtant été perturbé : le capitaine devra s’expliquer auprès des autorités, n’ayant pas eu d’autorisation de navigation.

« Ce n’est pas évident, a réagi Moerani Frebault, membre d’équipage. On comprend au niveau de la règlementation. On a rendez-vous avec le commandement de gendarmerie (…) J’ose espérer que ça se passe bien parce que ce n’est pas la première fois. À 5 éditions du Matavaa les pirogues sont venues (…) ça s’est toujours bien passé. Des pirogues traditionnelles comme la nôtre. Jamais on a relevé de souci particulier(…) Il y a une exception culturelle qui fait qu’on espère qu’on n’aura pas de souci ».