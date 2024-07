La pêche aux einaa, une passion polynésienne

La pêche au einaa débute traditionnellement au mois de juillet à Tahiti et peut s’étendre jusqu’au mois de décembre. Elle nécessite un certain savoir-faire et l’emploi d’outils particuliers, comme le Tavae, une sorte d’épuisette de fabrication artisanale. Pour jean Tinorua, l’activité doit aussi être un moment de partage.

« Nous les pêchons aux filets ou à l’épuisette. Aux filets, nous en attrapons plus. Après les avoir pêchés, nous les mettons dans des enclos pour filtrer les saletés, les feuillages et le sable. Comme ça, les einaa restent propres. Nous pêchons en famille avec mes enfants, mes petits enfants et mon frère. Tout le monde y trouve son compte », sourit celui-ci.

Ce minuscule poisson est souvent consommé sous forme de beignets au fenua. Il est vendu en bord de route, mais pas seulement. « Nous avons aussi des équipes qui vont dans les quartiers. Nous livrons directement chez l’habitant », confie Papa Tinorua.

– PUBLICITE –

Le einaa est l’alevin du Gobie, un poisson amphibie que l’on retrouve souvent aux abords des rivières. Les pêcheurs tirent profit de leur labeur. Tout au long de la saison, ils sillonnent les embouchures de Tahiti à la recherche du précieux mets.