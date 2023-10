La foire agricole d’Outumaoro organise son concours de fafaru

Des préparations fermentées de toutes sortes à partir de poissons et crustacés du lagon : le concours de fafaru lancé par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) est l’une des nouveautés de la foire agricole 2023, organisée comme chaque année à Outumaoro.

« On cherchait un concours populaire, un concours original, explique la coordinatrice de la foire agricole Toehau Lainé. On est partis sur le concours de la recette de fafaru décliné en deux sous-catégories : la catégorie Tahiti et la catégorie touriste » .

Le jury est composé de huit goûteurs, entre des consommateurs aguerris et des plus novices, comme Élodie, vlogueuse qui a partagé cette première expérience en direct avec ses followers. « Franchement, ça n’a pas le goût de l’odeur » , s’amuse-t-elle. Mais pas question pour elle de rester sur un mauvais a priori. « Clairement, l’odeur ne donne pas envie mais au goût ce n’est pas mauvais » , affirme-t-elle.

Catégorie Tahiti, catégorie tourisme, fafaru de Huahine, fafaru au combava, au ume, aux épices ou aux condiments… Verdict vendredi 6 octobre pour savoir quel sera le meilleur fafaru.