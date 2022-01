La chanteuse hawaiienne Robi Kahakalau en concert à Tahiti

Robi Kahakalau est née en Allemagne d’un père hawaiien soldat et d’une mère allemande Frida Schmidt. Elle n’est arrivée à Hawaii qu’à l’âge de 18 ans, en 1980, où aujourd’hui, elle est devenue la chanteuse connue et reconnue Sistah Robi Kahalau.

Celle qui a remporté, entre autres, le prestigieux prix Hoku de femme vocaliste de l’année à Hawaii, viendra fêter son 60ème anniversaire au Royal Tahitien à Pirae, le jeudi 6 janvier de 17 heures 30 à 19 heures 30, en interprétant ses plus célèbres chansons, de Himene Tatarahapa en passant par Wahine ilike’a ou encore Blue Bayou. Elle sera accompagnée de sa bassiste Emma Coloma-Nakano, et sur certaines chansons, de la danseuse de Hula, Malia Mahi. Elle chantera aussi en duo avec des chanteurs locaux.



“La dernière fois que j’avais chanté au Royal Tahitien et à To’ata, c’était en 2010 avec Fiji et d’autres artistes hawaiiens. J’ai vraiment hâte de venir fêter mes 60 ans en Polynésie avec mes amis de Hawaii et de Tahiti. Je suis ravie de pouvoir chanter une nouvelle fois au Royal Tahitien avec mes amis si chers et talentueux, et partager notre Aloha avec le public tahitien” a confié Robi.

En plus du concert, il y aura également un petit défilé de mode avec de jeunes modèles locaux pour montrer les créations de la styliste hawaïenne Nita Pilago, créatrice de la marque Wahine Toa Designs.

Pour rappel, depuis l’ouverture des frontières, c’est la première fois qu’un événement musical live hawaiien est organisé au fenua.

Le groupe Pepena animera la seconde partie de la soirée de 19 heures 30 à 22 heures 30.