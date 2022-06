La cérémonie de la Marche sur le feu : une tradition de père en fils

En pleine période de jeûne, l’équipe de Raymond Graffe est aux jardins de Mahana Parc, à Paea, pour les dernières touches avant la cérémonie. La marche sur le feu demande beaucoup de préparations physique et spirituelle, c’est pourquoi l’enseignement débute très tôt.

Plus jeune fils de Raymond, Arioi a été intronisé à l’âge de 7 ans. Il officie pour la 18e fois cette cérémonie : “En ce moment, le plus difficile est d’avoir du combustible, du ‘aito. Il est de plus en plus rare sur Tahiti et il doit déjà être coupé à l’avance pour être sec et qu’on puisse l’utiliser. Au moins un an à deux ans de séchage. Je ne suis pas le premier à suivre mon père. Il n’y a pas d’autre solution, sinon on va perdre notre culture.”

Arioi Graffe (Crédit Photo : Tahiti Nui Television)

Quelques mises en garde sont toutefois nécessaires avant de poser le pied sur les pierres sacrées. L’expérience est ainsi déconseillée aux personnes ivres et aux femmes menstruées, pour des questions de sécurité

PRATIQUE

Les billets sont en vente à la Maison de la culture. La cérémonie débutera aux alentours de 18 heures au Mahana Parc ce jeudi 23 juin.

Pour plus de renseignement : 87 78 54 75