La bande dessinée s’invite à la Maison de la culture

C’est une première à la Maison de la culture : une journée entièrement consacrée au 9ème art, où la bande dessinée a été déclinée dans tous ses états.

Au total, 10 ateliers -libres ou sur inscription- pour mieux la (re)découvrir, connaître la technique, apprendre à dessiner ou encore se questionner autour d’une œuvre. « La BD, c’est surtout une passerelle pour montrer aux jeunes que la littérature c’est bien, et ce n’est pas ce cliché un peu élitiste où il y a que des romans en bibliothèque, que des livres pour l’école… Il y a aussi plein de choses ludiques, hyper intéressantes, et cela passe par la BD » explique Louisa Marmol, référente des médiathèques à la Maison de la culture.

De 4 à 15 ans, l’univers de la BD a attiré les amateurs. À l’atelier « Crée ton super-héros, » on laisse libre cours à son imagination et ça plait beaucoup. « J’aime les super-héros car ils sont hors du commun, contrairement aux humains ils ont des super pouvoirs et peuvent faire pratiquement tout ce qu’ils veulent. Cela me fascine beaucoup » nous dit Tavi Berne, un jeune participant. « J’aime bien dessiner, créer des histoires… Là aujourd’hui, j’ai dessiné mon super-héros et maintenant je vais donc créer son histoire » ajoute Leanihei Tiatia-Tromier, une autre participante.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’atelier est chapeauté et animé, entre-autres, par Heirani Sauter, passionné de bandes dessinées depuis son plus jeune âge : « C’est un atelier de dessin. On va leur donner une fiche sur laquelle ils vont mettre les caractéristiques du personnage, c’est-à-dire ses pouvoirs, son âge, sa nationalité, son genre… Et après, soit les enfants vont dessiner à la suite des détails qu’ils vont mettre -ils auront même la possibilité de mettre une petite biographie, soit ils partiront sur le dessin et après ils mettront les caractéristiques du personnage. (…) Ils vont créer quelque chose à partir de leur imaginaire et de tout ce qu’ils ont comme codes pour faire un super-héros ou un super-vilain ». « Ce qui est agréable dans la bande dessinée, c’est qu’en plus de l’histoire qu’on va lire et dans laquelle on va rentrer, il y a aussi le parti pris graphique du dessinateur. Donc on va avoir un rapport au scénario mais aussi la vision de la personne qui dessine, et c’est ça qui est intéressant, de confronter son imaginaire à l’imaginaire de quelqu’un d’autre et d’avoir toute une expérience partagée autour de ça » ajoute-t-il.

Les plus petits ont aussi leurs ateliers comme celui où l’on peut créer sa toute première BD : « Je colle des images dans une rubrique, et après je crée mon histoire à partir des autres rubriques. J’aime bien la BD car cela ouvre mon imagination » se réjouit Gabriel, un participant de 8 ans.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans la bibliothèque, ambiance conviviale et ludique également. Les enfants ont pu se mesurer lors d’un concours intitulé « la chasse au héros littéraire », et découvrir les nouvelles BD acquises par la Maison de la culture.

Cette journée, entièrement consacrée aux bédéphiles, s’inscrit dans le cadre de l’année de la BD décrétée par le ministère national de la Culture.