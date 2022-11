La 7ème édition du salon des Tuamotu-Gambier est ouverte

4 ans après, le 7ème Salon d’Artisanat dédié aux Tuamotu-Gambier a ouvert ses portes ce jeudi matin. L’évènement est organisé par le Comité artisanal des Tuamotu-Gambier Te mata keinanga et présidé par Moeata Tahiri, avec le soutien du service de l’Artisanat traditionnel.

Originaires d’une dizaine d’îles, pas moins de 32 artisans exposent le meilleur de leur savoir-faire de 8h à 17h dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française. Parmi eux, certains participent pour la première fois. Ils mettent en avant l’utilisation de matières premières provenant de leurs archipels : ni’au, fibre de coco ou encore coquillages.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Moeata Tahiri annonce un programme haut en couleurs : “Ce week-end, on aura de la vente de plats. À partir de lundi et jusqu’à mardi, nous avons deux jours de concours de tressage. le mercredi, nous mettons en place des démonstrations sur le coquillage, et le jeudi et vendredi nous avons deux jours de concours sur la déco maison. Certains ont préparé des miroirs, des lustres et des rideaux”.

Le salon se déroule du 3 au 13 novembre à l’Assemblée de la Polynésie française.



Retrouvez plus de détails sur le site www.artisanat.pf et la page Facebook du Service de l’artisanat traditionnel.