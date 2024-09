La 41e édition des Journées du patrimoine se déroulera les 21 et 22 septembre

La 41e édition des Journées du Patrimoine se tiendra les 21 et 22 septembre en Polynésie, avec pour thèmes « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime ». Le Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Iamanaha (MTI) proposera des activités gratuites pour tous, incluant des expositions sur la navigation, des ateliers de tressage et d’artisanat, des projections, et des animations musicales.

L’exposition temporaire « Hōrue, vagues d’hier et d’aujourd’hui » sera prolongée jusqu’au 4 octobre.

Des ateliers créatifs pour enfants et une braderie de livres compléteront l’événement. Enfin, l’ accès au musée sera libre et gratuit pour tout le monde .