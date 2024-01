Kouro : de Tahiti à Hong Kong… au Tiki Fest

Il a 36 ans, il s’appelle Teiva Couraud et a choisi Kouro comme nom sur la scène électronique, une lettre capitale en hommage à son père, le journaliste JPK. Teiva est né et a grandi à Tahiti avant de partir faire ses études dans le commerce international en Australie et en France.

Au lycée déjà, Teiva baigne dans la musique électronique : « Un cousin plus âgé qui faisait ses études en France revenait chaque été avec les CD des boîtes les plus connues là-bas ». De simple amateur, il devient producteur en 2012 : « J’ai rencontré quelqu’un qui était DJ à Tahiti et qui était venu faire ses études à Bordeaux où j’étudiais. On a commencé à faire de la production musicale ensemble. Il m’a appris à mixer ».

Après avoir mixé à Bordeaux, c’est vers Hong Kong que Teiva s’envole en 2014 et que sa carrière dans la musique décolle. « Je suis parti vivre à Hong Kong car une opportunité professionnelle s’ouvrait à moi. J’y suis allé un peu à l’aveugle, je ne connaissais personne là-bas ». Il rejoint deux collectifs musicaux : Rewind et Tag and Nacht, et mixe aux côtés de grands noms tels que Sébastien Léger, Moonwalk, Super Flu, Animal Picnic… et parfois devant plus de 2 000 personnes.

(Captures d’écran @Rewind)

Malgré ses 7,4 millions d’habitants pour une superficie de seulement 2 755 km2, la scène musicale électronique à Hong Kong reste assez restreinte : « Elle est aussi limitée à cause des loyers qui sont très élevés. Donc les boîtes de nuit qui passent de la musique électronique et pas commerciale sont toutes petites. Et les salaires de DJ sont petits… Au final, l’Asie reste très dynamique au niveau du business, mais elle est encore aux prémisses de la musique électronique. Il n’y a pas encore beaucoup de DJ étrangers qui passent, ce qui laisse aussi la place aux DJ locaux et expatriés ».

Pendant presque dix ans, Kouro enchaine les soirées et joue sur des rooftops de Hong Kong à Macao. Il entretient une relation qu’il qualifie « d’amour et de haine » avec la ville chinoise : « Les 4 premières années, j’ai cru que j’allais y rester toute ma vie, et après, en prenant de l’âge, on réalise que Hong Kong, ça te bouffe de l’intérieur, mais tu ne t’en rends pas forcément compte. C’est bien quand tu es jeune, dans la vingtaine, trentaine… c’est une ville ultra-dynamique avec plein d’opportunités, mais arrivé à un moment, on a envie de se poser et de revenir aux sources, donc je suis revenu à Tahiti ».

Kouro, chez lui, prépare son mix pour le Tiki Fest (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Kouro est rentré en fenua en juillet 2023 avec sa femme hongkongaise et leurs deux enfants : « On voulait commencer une nouvelle vie ici, lancer notre business, et que nos enfants aillent à l’école à Tahiti ». On le retrouvera au prochain Tiki Fest où il partage l’affiche avec Booba, Martin Solveig ou encore Synapson : « C’est un honneur d’y jouer, c’est une grande opportunité. J’espère que ma musique plaira. Je suis un peu stressé parce que je ne connais pas encore vraiment bien le public ici, donc j’essaie de m’adapter, je cherche encore un peu mes marques ». Son style musical ? « Dans le cœur, c’est la techno, mais après, je m’adapte, c’est en fonction du collectif qui m’invite. Pour le Tiki Fest, ça sera avec des sonorités tribales, des vocaux, un bon groove, une bonne basse ».

À l’avenir, Kouro souhaiterait s’associer à des collectifs plus pointus : « où je pourrai m’exprimer dans le style que j’aime : la techno hypnotique. C’est envoûtant, c’est portant, ça te prend par les tripes, c’est très planant ».

La musique, mais aussi la mode, pour Kouro ! (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Donna Tam, co-fondatrice de Wonderkids (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Wonderkids)

(Crédit photo : Wonderkids)

Koura et Donna (Crédit photo : Wonderkids)

Avec sa femme Donna Tam, Kouro a encore plein de projets en tête depuis son retour. Il travaille sur l’ouverture d’un nouveau restaurant qui revisiterait des plats locaux, mais il a également lancé sa marque de vêtements qu’il a présenté au salon de Noël. « On souhaite faire un family concept store » explique Donna. « Avec des objets de décoration en plus des vêtements. On veut des vêtements colorés, qui amènent du peps. On essaie de se différencier de ce qui se fait déjà avec des design différents et pas trop tropicaux. Des vêtements qui se veulent artistiques, uniques, singuliers, et confortables à porter chaque jour ».

En attendant de manger dans son restaurant, Kouro sera à écouter au Tiki Fest le 13 avril prochain, au parc Vairai.

Notre reportage télé :