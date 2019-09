Journées du patrimoine : le programme

Comme pour les années précédentes, le Musée souhaite également organiser une journée spécifiquement dédiée aux scolaires, le mardi 10 septembre. Grâce à l’implication de la DGEE, de Tahiti Tourisme, des associations Arioi, Manu, Mata Tohora, L’association des auteurs et illustrateurs Taparau, l’association des amis du Musée, et l’association du FIFO, les équipes du Musée de Tahiti pourront proposer au public un programme variés de visites, d’activités et ateliers.

Pour ces journées, l’accent sera mis sur les ateliers de sensibilisation et sur la transmission ; outre le désormais classique atelier de confection de Tapa, le Musée proposera des ateliers autour de l’outillage et de la pêche, à l’aide de mallettes pédagogiques. Autre nouveauté pour cette édition : des activités valorisant l’herbier de la Polynésie française, ré-ouvert depuis février 2019, avec des ateliers ludiques pour les scolaires, et des visites pour des groupes plus restreint.

Des visites guidées de l’exposition Tupuna Transit, mais également des réserves et de l’herbier, seront proposées gratuitement durant le week-end par les équipes scientifiques du Musée. Le public pourra découvrir la visite sur audio-guides, téléchargeables depuis en smartphone, en version française, anglais, mais également en japonais et en reo tahiti.

Les ateliers pour les scolaires, prévus le mardi 10 septembre, sont déjà complets.

Pour les journées du 21 et 22 septembre, les visites guidées de la salle d’exposition, de l’herbier et de la réserve sont gratuites mais sur réservations obligatoires.

Attention les places seront limitées ; pour la réserve et l’herbier seuls les enfants au-dessus de 10 ans, accompagnés par un adulte, seront acceptés. Pour les ateliers, les inscriptions se feront le jour même auprès des différents animateurs.

LE PROGRAMME DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE :

LE PROGRAMME DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :