Journées du patrimoine 2020 : le programme

Au Musée de Tahiti et des îles

Le Musée de Tahiti et des îles organise ses journées du patrimoine les 18, 19 et 20 septembre. Une manifestation entièrement gratuite, mais soumise à condition en raison de la situation sanitaire.

L’accès sera limité et uniquement sur réservation et présentation d’un e-ticket (cliquez ici pour réserver votre e-ticket). Pour les visites de l’herbier, il ne sera pas possible d’accueillir les enfants.

Pour la visite des réserves, seuls les enfants de + 11 ans pourront être accueillis.

Comme chaque année, une braderie des ouvrages proposés à la boutique sera mise en place durant ces 3 jours.

Le port du masque et l’application des gestes barrières seront obligatoires.



Renseignement à [email protected] ou au 87.79.07.97.

PROGRAMME



Vendredi 18 septembre :

9h30 à 11h : Visite guidée Tupuna>Transit – 16 pers. max.

10h à 11h : Visite guidée de la réserve – 8 pers. max.

14h-15h : Visite guidée de l’herbier – 6 pers. max.



Samedi 19 septembre :

9h30 à 11h : Visite guidée de Tupuna>Transit – 16 pers. max.

10h à 11h : Visite guidée de l’herbier – 6 pers. max.

12h à 13h : Visite libre Tupuna Transit sur réservation- 16 pers. max.

13h 30- 14h30 : Visite libre Tupuna Transit sur réservation- 16 pers. max.

14h30 à 15h30 : Visite guidée de la réserve – 8 pers. max

15h à 16h30 : Visite guidée de Tupuna>Transit – 16 pers. max



Dimanche 20 septembre :

10h à 11h : Visite guidée de l’herbier – 6 pers. max.

9h30 à 11h : Visite guidée de Tupuna>Transit – 16 pers. max.

12h à 13h : Visite libre Tupuna Transit sur réservation- 16 pers. max.

13h30 à 14h30 : Visite libre Tupuna Transit sur réservation- 16 pers. max.

15h à 16h00 : Visite guidée de la réserve 8 pers. max.

15h30 à 16h30 : Visite libre Tupuna Transit sur réservation-16 pers. max.

A la bibliothèque universitaire

La bibliothèque universitaire organise, le vendredi 18 et samedi 19 septembre, des ateliers et visites sur le thème de la navigation aux étoiles – A fano ra.

Le circuit dure 1 h 30. Il est composé d’un atelier animé par Libor Prokop autour de cartes du ciel et d’une visite du Fonds polynésien de l’UPF, à la découverte de ses plus beaux et plus anciens ouvrages : récits de voyages, illustrations, cartes seront à la portée de toutes et tous.

Ce Fonds polynésien a vocation à rassembler les ouvrages relatifs au triangle polynésien. Il s’agit d’un fonds de recherche et de conservation, comprenant plus de 5 000 documents, dont certains rares et précieux. Habituellement conservé dans les magasins de la bibliothèque, il sera exposé pour l’occasion afin que le public puisse le consulter.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscription. En raison des mesures de protection qui s’imposent en cette période d’épidémie, les ateliers et visites sont limités à 8 personnes. Un enfant compte comme une personne.

Les réservations sont à effectuer auprès du service commun de documentation par mail uniquement : [email protected].

PROGRAMME



Vendredi 18 septembre : visite + atelier à 8h30 – 9h30 – 10h30 – 13h – 14h

Samedi 19 septembre : visite à 8h30 – 9h45 – 11h et visite + atelier à 13h et 14h.