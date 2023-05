Jolene, 9 ans, finaliste du concours « Hit like a girl »

Elle s’est mise à battre le tempo il y a un an seulement et elle surprend déjà son père, professeur de batterie. Il ne s’attendait pas qu’à 9 ans, la petite fille soit à l’aise aussi rapidement sur des compositions de rock. Coldplay, Muse, System Of A Down… Jolene est bercée depuis son enfance par la musique qu’écoute son père. Et elle prend du plaisir à jouer sur les morceaux.

« Je peux taper partout et jouer les musiques que j’aime bien. Il y a d’autres genres musicaux que j’aime bien mais j’aime bien le rock aussi. »

Sans trop y croire, elle a posté une vidéo pour le concours international Hit like a girl. Et son talent précoce n’est pas passé inaperçu. Elle a décroché le joe Hibbs Award, une récompense pour son ambition. elle remporte également 500 dollars, une somme qui va lui permettre de s’équiper. « Là en ce moment on travaille du Muse et du Tool aussi, raconte Mike Roponus, son papa. Et sinon pour le concours on a fait du System Of A Down. En général ce sont des morceaux qu’on apprend un peu plus tard, au bout de 3 ou 4 ans de batterie. Elle choisit les morceaux qui lui plaisent et je me rends compte que ça passe tranquille. »

Jolene surprend déjà son père, professeur de batterie. Crédit : Tahiti Nui Télévision

La jeune joueuse de Tahiti est aussi la seule française de moins de 18 ans à atteindre la finale du concours international. Et elle pourrait même décrocher encore un prix. « Elle a marqué le jury. Là on a un prix spécial qui est décerné uniquement à elle pour l’encourager. On attend les résultats de la France qui devraient être très bons aussi et puis les résultats mondiaux la semaine prochaine ».

En plein apprentissage, Jolene répète deux fois par semaine. Son père l’encourage dans cette passion commune. Il découvre une jeune fille très exigeante avec elle-même pour enchainer les rythmes et synchroniser ses gestes.

Jolene la jeune batteuse révèle petit à petit son talent musical.