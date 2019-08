“In Between Worlds” : Taina Calissi va exposer à Pirae

En 10 minutes, c’est le quatrième plongeon que Patoarii effectue devant l’objectif de Nyko. Pendant ce temps, Mateata se fait maquiller avant de se jeter à l’eau. Ce tournage auquel ils participent a nécessité plusieurs jours de préparation, de l’écriture du scénario à la préparation du matériel en passant par les repérages. “Heureusement qu’on a fait des repérages, car on s’est rendu compte qu’on n’avait pas assez de plomb. A la base, on voulait tourner de nuit, donc on a fait des tests de nuit et on a vu que ça n’allait pas donc on a tourné la journée” explique Nyko PK16, réalisateur.

La veille, le tournage s’est déroulé au coucher du soleil sur la plage. “Physiquement et mentalement, le fait de refaire plusieurs fois dans l’eau, sous l’eau, sortir, revenir, replonger… c’est éprouvant” confie Patoarii Garrigues.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Danseur et acteur, Patoarii apporte également son concours pour le bon déroulement du tournage : “On construit ensemble, et sur le moment, c’est ce qui a de bien. On brainstorme ensemble, on met toutes les idées ensemble… et on garde la meilleure”.

Le clip vidéo qui s’est tourné est en fait la pierre angulaire de la prochaine exposition de Taina Calissi. “C’est un un peu mon retour dans le monde artistique, et pour cette occasion, je fais à peu près une vingtaine de tableaux et une dizaine de dessins. Je vais faire des installations artistiques, et une pièce maîtresse qui est un peu une nouveauté, puisque j’aime les arts visuels en général, c’était de réaliser une vidéo. Parce que j’ai souvent travaillé dans la vidéo, et là c’était l’occasion finalement de réintégrer un domaine qui me plait. La vidéo reprend deux de mes tableaux qui vont être présentés durant l’exposition ‘In Between Worlds’, et c’est ce que cette exposition va démontrer : ‘l’entre deux-mondes'” nous dit la productrice.

L’exposition se tiendra du 5 au 15 septembre prochain dans un restaurant perché dans les hauteurs de Pirae.