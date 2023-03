Ils sont au fenua : Danakil & Friends se produiront à Tahiti, Raiatea et Bora-Bora 

Le top départ du Polynesian tour du groupe Danakil & friends est lancé ! Une tournée unique en son genre, et un show crée spécialement pour l’occasion. Parmi les artistes, Balik et Natty Jean du groupe Danakil, mais aussi Yaniss Odua dont les sons résonnent souvent sur les ondes polynésiennes. Deux des trois chanteurs connaissent le public local. Ils reviennent en force avec des concerts inédits et promettent « un show exceptionnel, parce qu’on vient d’endroits différents. Donc avec des identités, des timbres, une culture différente. Et c’est tout ça qu’on va essayer de mettre en scène et de partager avec le public polynésien, expliquent les artistes. On va mixer un peu nos répertoires. Sur 2h30 de show, on va mixer nos répertoires dans un format inédit. Donc un show qu’on travaillera encore cette semaine pour l’occasion. Donc on donne rendez-vous et j’espère qu’il y aura un maximum de personnes parce que ça va être une belle fête. »

Trois dates à retenir : le 31 mars sur la scène de To’ata, le jeudi 6 avril à Bora Bora et le samedi 8 avril à Raiatea. Des rencontres avec le public et des artistes locaux comme Teriitua ou encore Aremistic sont également programmées.

Du côté de l’organisation, la tournée a nécessité une « très très grosse logistique. C’est un projet de longue date, confie Christophe Longelin. On a mis plusieurs années pour le travailler. Et donc là c’est 15 personnes qui viennent sur Tahiti, à savoir 9 musiciens, 3 artistes. Une équipe technique de 3 personnes. […] Venez nombreux, c’est vraiment l’évènement reggae de l’année. »

Un avant goût des concerts…

PRATIQUE

Tahiti – Vendredi 31 mars à To’ata

Tarifs prévente :

Tribunes latérales : 4 000 Fcfp (ouverture ultérieure) ; Fosse : 4 000 Fcfp ; Tribune centrale : 5 000 Fcfp

Tarifs sur place :

Tribunes latérales : 5 000 Fcfp (si ouvertes) ; Fosse : 5 000 Fcfp ;Tribune centrale : 6 000 Fcfp



Bora Bora – jeudi 6 avril au Bloody Mary’s

Tarifs Préventes : 3 500 Fcfp avec une boisson

Tarifs Sur place : 4 500 Fcfp avec une boisson



Raiatea – samedi 8 avril au chapiteau communal de Tumaraa à Raiatea

Tarifs Préventes : 3 000 Fcfp

Tarifs Sur place : 4 000 Fcfp



