Ia marae te Ao : un festival de danses et musiques du monde à la Maison de la culture

L’association Manahau Tahiti, du nom de la troupe menée par Jean-Marie Biret, est reconnue au fenua et à l’étranger où elle a participé à plusieurs festivals. C’est à son initiative qu’est organisé le premier festival Ia marae te Ao (traduisez “que le monde soit pur”).

Manahau a invité à Tahiti une troupe Maori de Nouvelle-Zélande et un groupe de ressortissants des îles Samoa qui vivent également à Aotearoa. Trois groupes marquisiens et un groupe de Rapa feront aussi le déplacement.

Les groupes invités :



> Ōpōtiki Mai Tawhiti est un kapa haka (groupe de danse) qui a été fondé en 1995 et qui est aujourd’hui dirigé par Dr. Te Kahautu Maxwell. Cet ensemble a été créé pour pérenniser la langue, la culture et les traditions Maori au travers du chant et de la danse Maori : le haka. Ōpōtiki Mai Tawhiti est aujourd’hui l’un des meilleurs groupes d’Aotearoa, l’île du Nord de Nouvelle-Zélande et a su se construire une renommée internationale par ses nombreuses tournées à l’étranger. Cette troupe professionnelle comptera 14 membres.



> La 2ème délégation est un groupe de danse de Samoa qui nous vient aussi de Nouvelle-Zélande. L’ensemble Tipaula Dance Group est dirigé par Lorenzo Kaisara. Nous aurons l’occasion de voir leur clap dance effectuée par les garçons, une danse caractéristique de ces îles. Ils seront 13 danseurs, danseuses et musiciens.



> Les trois troupes marquisiennes sont :

la troupe Toa Huhina dirigée par Daniel AUKARA ;

la troupe Taka Iki dirigée par Siméon HUUTI

la troupe Kaipeka Ote Kaikaiana dirigée par Kana HIKUTINI;



> La troupe d’artistes de l’île de Rapa : Tamariki Oparo.

PRATIQUE

IA MARAE TE AO – Festival de danses et musiques du monde

Manahau / TFTN

Vendredi 27 septembre 2019, à 19h30

Au Grand Théâtre



Billetterie :

Tarif adulte : 2 000 Fcfp

Tarif enfant de moins de 12 ans : 500 Fcfp

Tarif PMR : 500 Fcfp

Billets en vente à la Maison de la Culture et en ligne sur www.maisondelaculture.pf



Contacts :

Manahau Tahiti : 89 20 97 20

TFTN : 40 544 544 / FB : Maison de la culture de Tahiti

www.maisondelaculture.pf