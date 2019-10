Hotel California chante Eagles, ce week-end à Tahiti et Moorea

Lorsque les Eagles ont marqué une pause dans leur carrière, il y a quelques décennies, après avoir vendu plus de 100 millions d’albums, collecté six Grammy’s et enregistré six albums classés n°1, Hotel California a pris le relais afin que les chansons du groupe mythique continuent d’être jouées en live aux quatre coins du monde.

Depuis les années 1980 jusqu’à nos jours, le groupe Hotel California a tourné sans relâche, établissant la norme pour des productions d’hommage de renommée mondiale, et partageant des scènes avec des artistes comme The Doobie Bros., Lynyrd Skynyrd, Gretchen Wilson, REO Speedwagon et bien d’autres. Du Japon à Dubaï, en passant par Toronto et le Texas, Hotel California a audacieusement amené le groupe hommage où aucun n’avait été auparavant, et a changé l’esprit du secteur en ce qui concerne la qualité d’un tel groupe.

PRATIQUE

Le groupe se produira :

– vendredi 25 octobre à partir de 18 heures au Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (Lolita Rock Tahiti en première partie)

– samedi 26 octobre à partir de 15 heures au Tahiti Ia Ora Beach Resort (Nohorai en première partie)



Tarif : 5 000 Fcfp

Plus d’informations sur la page Facebook Tahiti Event Concept.