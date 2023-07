L’événement, baptisé Horo’a (le don) inclura les spectacles des troupes Manohiva, Toakura, Heikura Nui et O Tahiti en ‘ori Tahiti, et Tamariki Rapa, Taru’u, Reo Papara et Tamari’i Tipaerui en himene.

Les billets seront disponibles directement au Conservatoire et sur place, les jours de représentation au tarif unique de 2000 Fcfp. Ils seront en vente à partir du 10 juillet…