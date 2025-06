Hokule’a de retour à Tautira : des liens « très forts » racontés par les anciens

Parties de Hilo chef-lieu de l’île de Hawaii, les pirogues doubles Hōkūle’a et Hikianalia vont naviguer sur une route ancestrale qui relie les peuples du Pacifique, «Te Ara i Tahiti ». Dans quelques semaines, elles seront au fenua. Elles arriveront par le nord de l’archipel des Tuamotu.

« Si toutes les conditions météorologiques sont réunies, ils passeront par Raiatea, Tahiti, il y a des communes qui vont les recevoir comme les communes associées de Teva i uta, il y a Moorea qui les reçoit avec Pu Atitita, et puis ils retournent sur Tahiti, les deux dernières semaines à Tautira » , résume Lovaina Rochette, docteure en langes et cultures polynésiennes à l’UPF.

À la fin de leur périple au fenua, Hokule’a et Hikianalia se dirigeront donc vers le berceau du Va’a Tahitien. C’est en juin 1976 que Hōkūle’a a effectué son premier voyage vers la Polynésie Française. Un tournant culturel symbolique et des liens très fort ont été noués avec les habitants de Tautira.

« C’est la famille de Puaniho Tauotaha, qui a accueilli les membres d’équipage de Hokule’a, raconte Octave Tihoni dit « Papa Ota » , un ancien de Tautira. Puaniho lui était resté à bord, c’était son quart. Le Chef Nainoa Thompson décida alors de faire descendre Puaniho à terre. C’est un enfant qui est allé le chercher. Nainoa était subjugué par l’accueil qui leur a été réservé. Et lors de leur retour à Hawaii, Nainoa est allé rencontrer sa grand-mère et lui a demandé de dire à M. Thompson de recevoir tous les rameurs de Maire Nui à leur tour. C’est ainsi que Maire nui a participé en 1976, 1977 et en 1978 à la mythique course de vaa Moloka’i. Des liens fort se sont créés entre Maire Nui et Hokule’a » .

En effet, après ce premier voyage de Hōkūle’a, les peuples du Pacifique ont prouvé au reste du monde qu’ils maîtrisent les techniques de navigation traditionnelle sans instruments. Deux pirogues qui sont la preuve du savoir-faire des tupuna, et permettent une prise de conscience identitaire pour bon nombre de jeunes Polynésiens.