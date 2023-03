Heiva Taure’a : le collège de Taravao se produira dans sa commune

Le spectacle se déroulera dans les jardins du parc Teaputa à partir de 13h30. Un événement organisé par la commune. Objectifs : féliciter les élèves et permettre aux habitants de la Presqu’ile qui n’auraient pas pu assister au Heiva Taure’a, de voir les jeunes se produire.

C’est sur le thème de la transmission que les élèves de Taravao ont construit leur représentation. Sept mois soit 77 heures de travail leur ont été nécessaires pour se préparer.

Le thème

La nourriture nous permet de vivre, de grandir et d’être en bonne santé. Ce sont les aliments que nous procure la terre nourricière. La nourriture est aussi celle de l’esprit et de l’âme transmise par nos ancêtres. Aujourd’hui, nous constatons une déperdition de notre culture si bien que les jeunes générations sont en perte de repères et de valeurs. Les savoirs de nos aînés sont délaissés et les ressources naturelles s’épuisent. Notre Mère-Nature souffre de ces comportements irresponsables qui la mènent indéniablement vers sa destruction. Comment faire fructifier notre héritage pour demain ? Il est grand temps d’agir en se réappropriant les connaissances et le mode de vie de nos ancêtres afin de léguer aux générations futures un aménagement urbain en adéquation avec la nature autour de valeurs que sont l’entraide communautaire, le respect et l’humilité. Ainsi, ces ressources transmises pas nos aînés perdureront de générations en générations.

Heiva Taurea : cérémonie de félicitations

Spectacle du collège de Taravao

Parc de Teaputa

Mercredi 22 mars

De 13h30 à 15h

Gratuit, ouvert à tous