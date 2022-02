Heiva Taure’a – 11 collèges en concours du 10 au 12 mars 2022

La 5ème édition du Heiva Taure’a se tiendra cette année du 10 au 12 mars, sur la scène mythique de To’ata. Au total, 11 collèges venus de quatre îles de Polynésie participeront au concours. Près de 300 élèves vont présenter le fruit de leur travail effectué tout au long de l’année scolaire. A l’image d’un véritable Heiva i Tahiti, les orchestres et groupes de danses et de chants traditionnels donnent rendez-vous pour faire vibrer la culture polynésienne.

Liste des collèges représentés :

Anne-Marie Javouhey, sur le thème “Le nom de ladite terre du collège d’Anne-Marie Javouhey de Papeete, gardien du ciel ;

Henri Hiro, sur le thème “Te rahui” ;

La Mennais, sur le thème “Chantons nos souvenirs” ;

Maco Tevane, sur le thème “La tentation” ;

Mahina, sur le thème “Et si seulement : le voyage de Tau et Moe” ;

Pomare IV, sur le thème “L’histoire de Teri’i-tahi, un enfant issu d’une union étrange, à la recherche de son géniteur” ;

Te Tau Vae Ia (Nuku Hiva), sur le thème “La nourriture de l’amour” ;

Tamariki Mokorea (Hao), sur le thème “Te ariki Tuohea, un destin scellé” ;

Taravao, sur le thème “Le tifaufau de Flora” ;

Terre des Hommes (Ua Pou), sur le thème “La langue : entre culture et identité” ;

U Poru (Taha’a), sur le thème “La pêche aux cailloux”.

Programme du Heiva Taure’a

Chaque établissement scolaire présentera un spectacle en langue polynésienne. A la clé, 11 prix sont à remporter. Ils seront décernés par un jury composé de personnalités bien connues du monde de la culture en Polynésie telles que Tiare Trompette, cheffe de la troupe de danse Hei Tahiti, ou encore Moana’Ura Teheiura, chorégraphe et metteur en scène.

Infos pratiques

– Jeudi 10 au samedi 12 mars 2022, à To’ata, et en live sur notre page Facebook TNTV Tahiti Nui Télévision ;

– Tarif unique de 200 Fcfp par personne ;

– Billets en vente à la Maison de la Culture ou sur www.maisondelaculture.pf ;

– Evénement soumis au contrôle du pass vaccinal à partir de 16 ans et au pass sanitaire pour les mineurs âgés de 12 ans et de moins de 16 ans.

Plus de renseignements par téléphone au 40 544 544, sur les pages Facebook Heiva Taure’a – Heiva des collèges ou sur www.maisondelaculture.pf