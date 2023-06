Heiva Ta’upiti ana’e 2023 : 9 écoles, ukulélé et ‘Ori Tahiti pour la reprise

Ukuhere

L’école Ukuhere, située à Papeete, a été fondée le 1er mai 2019. Dirigée par Jimmy Lo Wing-Ly Wong You, elle se concentre sur le thème de la musique de l’ukulélé. L’école incite les élèves à jouer de cet instrument avec passion et à se produire sur scène pour divertir leur public. L’école vise à faire vibrer les oreilles de leur audience, à les faire danser et à leur procurer des émotions positives à travers leur musique. Les élèves sont encouragés à jouer de leur mieux, à faire résonner leurs instruments et à profiter de la fête.

Hura I Moorea

Danie Roometua, la directrice de l’école Hura i Moorea à Maharepa, a grandi dans l’environnement du ‘ori Tahiti en participant à de nombreux spectacles de danse dans des hôtels de l’île sœur. Elle a progressé dans la troupe de Mme Tehara Huck, une figure reconnue du monde du ‘ori Tahiti, où elle a acquis des compétences en techniques de base, en pédagogie et en préparation de spectacles. Encouragée par Mme Tehara Huck, Danie a finalement ouvert sa propre école de ‘ori Tahiti, Hura i Moorea, en 2019.

Temanutiaitau

Poura est la directrice de l’école de danse Temanutiaitau, située à Paea. En 2013, elle a obtenu son diplôme d’études traditionnelles et sa médaille d’or des arts traditionnels, sous la tutelle de grands noms de la culture tels que Mamie Louise Kimitete, Vaehakaiki Urima dite Moune, Vanina Ehu et Erena Uura, qu’elle remercie chaleureusement. L’école de danse participe pour la cinquième fois à l’événement phare de la culture tahitienne, avec impatience. Les élèves vont performer sur le thème de la mer, qui représente les vagues, la plage, les animaux marins, le va’a et la pêche. Avant le début du spectacle, Poura souhaite remercier ses élèves, les parents, les accompagnateurs en coulisses et le personnel de Te Fare Tauhiti Nui pour l’organisation de l’événement. Ensemble, découvrons le monde marin. Bonne soirée et Māuruuru !

Aumaire

Puis c’est au tour de l’école Aumaire de se produire sur la scène du Grand Théâtre avec une formidable prestation enchantant les amis et parents venus en nombre la soutenir.

Ha’aheo O Kahiki

Depuis 2017, l’école de danse hawaiienne Ha’aheo O Kahiki est implantée sur l’isthme de Taravao. Elle est dirigée et créée par Moerani Tauhiro, qui accueille chaque semaine une trentaine d’élèves, du mardi au jeudi, de 17h30 à 19h. Les cours dispensés visent à enseigner la culture, la danse, la langue et l’histoire hawaiienne aux haumana (élèves). Depuis cinq ans, les membres de l’école s’efforcent de représenter au mieux la Polynésie à travers le hula à Hawaï et à l’étranger. C’est la première fois que l’école participe au Ta’upiti Ana’e. En juillet 2023, l’école sera en tournée en France, puis en août, elle participera à la Kumukahi Competition à Las Vegas. Le thème du spectacle de ce soir est Ho’opili, qui signifie « être unis les uns aux autres en toute amitié ».

Hanihei

L’école de danse Hanihei, située à Punaauia, est dirigée par Mateata Legayic, également connue comme la chef du célèbre groupe professionnel Toakura. Les élèves sont fiers d’être dirigés par une jeune femme qui a été formée par de nombreux enseignants de ‘ori Tahiti au Conservatoire, avant d’intégrer la célèbre troupe d’O Tahiti E dirigée par Marguerite Lai. Cette année, l’école participe pour la 18ème fois au Heiva des écoles et est très fière de monter sur la scène du Grand Théâtre, comme à chaque fois.

Hivaiti

La suite des présentations des écoles de Tahiti et des îles avec Hivaiti.

A ‘Ori Mai

En 2004, une école de ‘ori Tahiti a ouvert ses portes à Papeete, avenue du Régent Paraita. Elle est dirigée par Teraurii Piritua, également chef du groupe ‘Ori i Tahiti, grand gagnant du Heiva i Tahiti 2018. Teraurii a découvert sa passion pour le ‘ori Tahiti auprès de figures incontournables du monde de la danse traditionnelle comme Mamie Louise Kimitete, Vanina Ehu du Conservatoire Artistique de Polynésie française et Makau Foster-Delcuvellerie de l’école Tamariki Poerani.

Atoroira’i

En clôture de la journée « marathon », l’école de ‘ori Tahiti Atoroira’i de Taravao a présenté une prestation digne des grands Heiva, magnificence des costumes, sourires et performance chorégraphique s’étaient donné rendez-vous pour un final de toute beauté. Cette toute jeune école dirigée par sa responsable talentueuse, Tauhere Sandford. Elle s’est présentée ainsi : « Ia ora na, je suis Tauhere Sandford et c’est en août 2022 que j’ai enfin pris l’initiative de me réaliser et d’ouvrir l’école de ‘Ori Tahiti ‘Atoroira’i du côté de la presqu’île. La signification du nom de l’école est « un arbre au bois solide », c’est ainsi que je nous définis, l’humain est un arbre au bois solide, une graine au contact de la terre a donné racine et jeune pousse, elle a grandi et est devenue tronc, branche, feuille… C’est le temps qui a fait de la graine un arbre et c’est son environnement qui l’a solidifié. C’est ainsi que nous foulons pour la première fois les planches de la Maison de la Culture pour notre tout premier Heiva des écoles, synonyme d’accomplissement culturel pour moi en tant que directrice et enseignante de ‘Ori Tahiti, et surtout pour mes élèves qui durant toute cette année ont placé autant de confiance en moi ».

Elle a ajouté que son objectif principal est l’enseignement et l’évolution de l’élève, en laissant de côté toutes les stratégies de déplacement qui font du show et en mettant en avant la maîtrise technique et basique de l’élève pour le laisser s’amuser et profiter de la scène. Elle a également souligné que travailler la danse au quotidien tout en maintenant la cohésion de groupe est primordial pour éviter les rivalités et les tensions au sein de l’école.

Le thème retenu par l’école de danse cette année est « ma’uera’a », qui signifie « l’envol ». C’est l’histoire de Tauhere Sandford, une jeune fille qui est montée dans la pirogue du ‘Ori Tahiti toute jeune et a parcouru le temps et la vie, parfois poussée par le vent et parfois obligée de ramer à contre-courant. C’est son univers qui la passionne et fait battre son cœur, ses croyances profondes de la pirogue à Taputapuatea, du tapa et de Hina, du respect de nos îles, d’une jeune fille devenue mère, de la réalisation de nos rêves jusqu’à la décision de s’envoler de ses propres ailes vers ce qu’on appelle la vie, la nôtre, celle où l’on est assez confiant pour prendre le risque de prendre son envol seule.

Elle a également remercié ses deux assistantes, Dhaysie Testevuide, son assistante pour les cours de ‘Ori Tahiti, qui a su s’adapter à elle et à sa manière de travailler, et Mareta Taata, qui s’occupe des pointages, des règlements de cotisation, de la gestion d’événements, et qui l’a accompagnée sur les routes chaque jour de cette année. Elle a conclu en rappelant que la réussite dépend surtout des personnes qui nous accompagnent.