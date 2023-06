Heiva i Tahiti : Tamari’i Tipaerui n’oublie pas son ‘aito Papara’i

L’heure était au repérage à To’ata mercredi soir pour le groupe Tamari’i Tipaerui. Nostalgique et émue, Elizabeth, ancienne fa’a’ara’ara devenu huti se remémore les années passées avec leur ra’atira ti’ati’a, le défunt Roland Tautu, dit Papa Ra’i : « Papara’i, c’est quelqu’un de dynamique qui sait ce qu’il fait. Papara’i, c’est un ‘aito du tarava, du ru’au. C’est un qui connait déjà. Papara’i, il est irremplaçable. (…) Il nous manque parce que sa voix, il n’y a pas d’autre comme la sienne. »

Les chanteurs et chanteuses montent sur To’ata pour la première fois. Gladys a participé au spectacle en tant qu’auteure : « c’est une expérience à vivre et enrichissante. Ce qu’il faut retenir, c’est la fatalité. Sachant que dans nos légendes, nos histoires, il y a de l’amour et la fatalité qui dit qu’on perd toujours quelqu’un. »

Le groupe Tamari’i Tipaerui ouvrira la première soirée de festivités du Heiva i Tahiti, jeudi 29 juin.