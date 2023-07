Heiva i Tahiti: 2 troupes des Australes pour la deuxième soirée de concours

Première troupe de ori Tahiti à monter sur scène ce vendredi les « Tamari’i auti no Rurutu » qui concouraient en hura ava tau, la catégorie amateur. Dirigée par René riveta, cette troupe fondée en 2022 regroupe des artistes des villages de Moerai, Avera et Hauti à Rurutu, ainsi que des originaires de l’île résidants à Tahiti. Leur thème » te ‘arereira’a – la rencontre » une tradition encore préservée sur cette île des Australes.

Tamari’i Mahina dirigée par Moeata Arai a déjà remporté plusieurs prix au Heiva dont le 1er prix en tarava Raromata’i en 2018. Cette année, le groupe chante la « Tiare Maurua », la « fleur de Maurua » sur un texte écrit par un tout jeune auteur, Hitiura Mervin.

Tamari’i Maniha – Tarava Raromatai – Photo: Tahiti Zoom pour Tahiti nui télévision

Deuxième troupe de l’archipel des Australes à monter sur scène ce vendredi soir mais en chant traditionnels cette fois, les Tamari’i Tuha’a pae no Mahina. Elle concoure en catégorie Tarava Tuha’a pae avec son thème « Amaitera’i, enfant de Raivavae, valorise l’amour du lien solide – Amaitera’i tama no Raivavae a ha’afaufa’a i te parau o te nati henua. » Cette troupe avait remporté le 1er prix en 2017 et le 2e en 2015 et 2022.

Tamari’i Tuhaa pae no Mahina – Tarava Tuhaa pae – Photo: Tahiti zoom pour Tahiti nui télévision

La dernière troupe de la soirée, « Te ‘ohi’u maeva » dont c’est la 1re participation au Heiva i Tahiti. Menée par Patricia Tokoragi, elle raconte l’histoire de « Porionuu » ancienne chefferie devenue Arue.