Heiva Digital : participez au Heiva, version 2.0

« Le Heiva de Montréal devient 100% digital pour l’édition 2020 ». Voici ce qu’on peut lire sur le site de l’organisation Te Hura Te Heiva qui organise depuis 2017 le Heiva de Montréal au Canada. Pour ne pas avoir à annuler complètement cette édition 2020 à cause du covid-19, les organisateurs ont innové et proposent, pour la première fois, une version digitale du Heiva qui prend la forme d’une compétition de solos chorégraphiés répartis en 5 catégories : Plaisir, Défi, Excellence (championnat des Amériques), Fusion Tahitienne et Lockdown Memory.

« C’est à Montréal, en ligne, et partout dans le monde ! »

Une version inédite du Heiva, ouverte pour l’occasion aux danseurs du monde entier. Ainsi l’organisation de cette compétition, initialement basée au Canada, est répartie dans quatre pays : le Canada, Les Etats-Unis, le Mexique et Tahiti.

Comment participer ?

A l’instar de la compétition, les inscriptions se font en ligne avant le 1er août. Il faut télécharger un formulaire (disponible ci-dessous), le remplir, le renvoyer à l’adresse suivante : [email protected] et s’acquitter des frais de participation fixés à 14$ canadien par personne (environ 1300 francs pacifique)





Une fois l’inscription terminée, les candidats n’auront plus qu’à s’atteler à la réalisation de leur vidéo à envoyer avant le 8 août par wetransfer à l’adresse mail [email protected]

Les candidats de chaque catégorie seront départagés de deux façons : les votes du public sur YouTube et les votes d’un jury composé de 24 juges connus du monde du ‘Ori Tahiti et venant de Tahiti, de France, des Etats-Unis et du Mexique.

Les premiers résultats seront communiqués le 14 août lors d’une cérémonie organisée sur le Pae Pae a Hiro de la Maison de la culture et diffusée en Facebook Live sur notre page afin de permettre aux candidats internationaux de suivre l’annonce des résultats. Les candidats sélectionnés lors de cette cérémonie seront invités à participer aux phases finales, en gardant la même vidéo ou en refaisant une nouvelle.





PRATIQUE



Date : Du 1er juillet au 12 septembre

Lieu : Uniquement sur Internet

Catégories : 5 catégories Vahine – 5 catégories Tane

Inscriptions : avant le 1er août

Tarif : 1300 Francs / personne

Dépot des vidéos : avant le 8 août



Plus d’informations sur le site internet Te Hura te Heiva ou sur leur page Facebook