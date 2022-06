Heiva des écoles : Reprise avec Anani Ukulele School, A ‘Ori Mai, Tahiti Ora et Hanihei

Pour la 28e édition du Heiva des écoles, la Maison de la culture et le ministère de la Culture ont décidé, en concertation avec les écoles, de proposer également des spectacles sur la scène de To’atā. Plusieurs écoles ont ainsi fait le choix de se produire soit au Grand Théâtre, soit sur la scène mythique. Parmi elles, 5 écoles ont choisi de danser dans les mêmes conditions et configurations que le Heiva i Tahiti.

Anani Ukulele School

“Poiete i te ao” – “Dieu créa le monde”, c’est le thème du spectacle présenté par les artistes de l’école Anani ‘Ukulele School.



L’école Anani Ukulele School, située à Punaauia au PK11 a été créée par Marurai Tumahai. Avant de porter ce nom, l’école s’est longtemps appelée Marurai Ukulele School, cependant, en hommage à sa commune natale Punaauia, Marurai a décidé il y a peu de changer le nom de l’école pour Anani Ukulele School. Le mot anani signifiant l’orange, le fruitemblématique de la commune.

L’école propose des cours de ‘ukulele pour débutants et pour les plus avancés du mardi au vendredi. Il est possible de faire une demande d’inscription aux cours directement sur la page Facebook de l’école.

Tous les ans, dès le mois de juin et jusqu’à fin juillet c’est la fête de l’orange à Punaauia. Une fois la cueillette effectuée, tous les porteurs de fruits proposent les glanes d’oranges qui ornent les bords de route pour le plus grand plaisir des passants. Plaisir des yeux, et plaisirs de tous les sens. Puis la chanson phare de la commune Tomoraa Anani résonne et nous rappelle nos aito, ces ancêtres qui ont foulé les premiers ces montagnes et vallées pour récolter ce fruit excellent.

A ‘Ori Mai

Teraurii Piritua, également chef de la troupe Ori i Tahiti, grande gagnante du Heiva i Tahiti 2018, était présent pour cette nouvelle soirée avec son école A Ori Mai. Ouverte depuis 2004, l’école est située en centre-ville, face à la mairie de Papeete.

C’est auprès de figures incontournables du monde de la danse traditionnelle que Teraurii découvre sa passion pour le ‘ori Tahiti. Il a reçu ses premières leçons de Mamie Louise Kimitete, Vanina Ehu du Conservatoire Artistique de Polynésie française et Makau Foster-Deculvellerie de l’école Tamariki Poerani.

Depuis maintenant plusieurs années, Teraurii est accompagné de Kelly Terorotua, en charge des cours Tamari’i, Tamahine et Tapairu. Elle est médaillée d’or du Conservatoire et a été plusieurs fois récompensée pour son talent au Heiva i Tahiti : elle est élue meilleure danseuse en 2002 avec la troupe Taure’a No Faa’a et 2ème meilleure danseuse en 2015 avec la troupe ‘Ori i Tahiti.

Tahiti Ora

L’école de danse Tahiti Ora a été créée le 12 mars 1993 par Tumata Robinson et reprise par Mama Lehia en août 2020. L’école se situe à Paea et propose plusieurs cours par catégorie d’âge à partir des toutes petites filles de 4 ans, jusqu’aux ados et aux adultes. En 2020, une nouvelle section pour hommes a été mise en place, elle est encadrée par Mama Lehia et Honuarii Teroiatea.

Cette année, c’est la 2ème participation de l’école Tahiti Ora au Heiva des Ecoles désormais appelé Taupiti Ana’e.

C’est avec beaucoup de joie, d’excitation et de fierté que l’école présente une partie de son spectacle de fin d’année sur les planches du Grand Théâtre. Les élèves vont exécuter plusieurs tableaux sur le thème “Te Here” – “L’amour”. Ceux qui souhaite voir le spectacle dans son intégralité pourront nous rejoindre le samedi 11 juin à la salle Manu Iti de Paea à partir de 18h30. Vous pouvez obtenir des renseignements à ce sujet directement sur la page Facebook de l’école.

Hanihei

L’école de danse Hanihei a ouvert ses portes en 2005 à Papeete, puis a déménagé en 2012 sur Punaauia. L’école est dirigée par Mateata Legayic, également connue comme la chef du groupe Toakura. Les élèves sont fières d’être dirigées par une jeune femme qui a été médaillée d’or du Conservatoire à l’âge de 13 ans, avant d’intégrer la célèbre troupe de Marguerite LAI, O Tahiti E.

Cette année l’école se présente pour la 14ème fois au Heiva des écoles et pour l’occasion, Mateata a souhaité faire monter près de 80 danseuses sur la scène du Grand Théâtre.

Photos : Stéphane Sayeb