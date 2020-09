Hei Tahiti dévoile l’âme de Pirae

Plusieurs mois qu’il n’y avait pas eu le moindre more virevoltant sur la scène du Grand Théâtre, ni même à To’ata. Hei Tahiti vient combler ce vide, et bien plus encore. Il ne s’agit pas d’un succédané de Heiva. Mais plutôt d’une plongée dans la mémoire des matahiapo de Pirae.

Les chants ne sont donc pas des himene, mais des chants populaires du milieu du XX° siècle. Une époque pas si lointaine… et pourtant presque oubliée. Grâce à ces papis et mamies, ces chants joyeux, aux prémices du rock ‘n roll, ne résonnent plus seulement dans les fare de Pirae.

Hei Tahiti célèbre la mémoire de Pirae – Photo : Mike Leyral

Scène de pêche pour Hei Tahiti – Photo : Mike Leyral

Hei Tahiti célèbre la mémoire de Pirae – Photo : Mike Leyral

Le mérite en revient aussi à Yann Paa. Avec sa « pirogue au mille jambes », l’auteur prolifique a su extraire l’âme de la commune : ses mots donnent corps aux légendes, à la vie propre de chaque quartier, de chaque vallée de Pirae. Et pour les servir, danseurs et danseuses jaillissent de la scène pour plonger vers le public, comme elles le feraient dans le lagon du Taaone.

Ce n’est pas qu’un spectacle. C’est le point de départ d’un projet de longue haleine : la transmission des savoirs de Pirae, des anciennes générations vers celles qui vont leur succéder. Les chants seront enregistrés, et certains produits dans les écoles. Pirae va aussi danser. Et Tiare Trompette n’en fait pas mystère : « Ce sera aussi un vivier de nouveaux danseurs pour notre troupe ! »

Emehe Dezerville, l’une des égéries de Hei Tahiti – Photo : Mike Leyral

L’orchestre mené par l’as de la baguette, Jeff Tanerii – Photo : Mike Leyral

Tiare Trompette Dezerville, chorégraphe de Hei Tahiti – Photo : Mike Leyral

Mais revenons au spectacle. L’orchestre mené par Jeff Tanerii frappe fort et juste. Les costumes n’ont rien à envier au Heiva. Danses, chants populaires, mais aussi saynètes, comme une partie de pêche traditionnelle, s’enchaînent sans temps mort. Les voix des matahiapo retrouvent leur jeunesse, et ceux qui ont sans doute écumé la piste du Quinn’s ont encore une belle énergie.

Le Grand théâtre respecte bien sûr les mesures barrières et ne propose à la vente qu’un siège sur deux. Pourtant, il restait encore des places mercredi. Peur de la Covid ? Horaire un peu tardif en semaine ? Si l’odeur du miri et le son des faatete vous ont manqué en juillet, ne ratez pas votre ultime chance de combler ces frustrations, ce jeudi à 20 heures.

Le thème, signé Yann Paa :

Honneur à l’éclatante saison

Le « pua » qui s’épanouit

sur le mont Temahue

Manifeste en moi la beauté

éclatante de Pīra’e

La petite brise d’Aora’i,

soulève la compassion

odoriférante de ma terre !

Sterne grise, sterne blanche

Voici Pare nui la pirogue

aux mille jambes

Temahue à la terre rouge,

est la montagne qui s’érige à l’Est

Empreinte du guerrier Tehana

Celui qui garde avec bienveillance la passe

de Taunoa, portes du grand fort de Pīra’e !

Entrez en paix,

avancez avec déférence !

Que vos offrandes sur le sable de Ta’aone

En font l’hommage au marae Taputapuatea iti,

érigé en l’honneur du ‘ari’i Pōmare !

La pluie qui tombe de Matafāura,

est le bruit régulier qui jaillit de Ta’aone

C’est la rosée d’Arataha,

qui se dépose délicatement sur Pare

Mais prenez garde lorsque frappe la lance de Pare

Elle agite et tourmente les eaux

Vai poa, vai ma’a, vai nahoata

Paha’apiti est le vent qui souffle à Arahiri

Arahiri aux poissons qui s’agitent,

la pointe qui se jette vers la mer

Mais lorsque se lève le vent de Niuhiti

Il se lève pour rafraîchir ma tendre terre.

Le grand fort de Pira’e,

la pirogue aux mille jambes.

Manavā te u’i tapairu

‘ūa’a te pua i TEMAHUE

Tiare mana’ona’ohia

te ‘una’una ïa o Pīra’e

Te hupe iti Aora’i,

tāhiri i te no’ano’a

‘O te aroha ïa ‘o tō’u nei ‘āi’a !

Pira’e uri, Pira’e tea

Pare nui i te va’a vaevae

Temahue i te araea ‘ura,

te mou’a fa’atoro i te hitia’a o te ra

Ta’ahira’a ‘avae ‘o te ‘aito ra o Tehana !

Vāhi hipahipara’a ïa i te ava Taunoa,

te ‘ūputa o te pare nui nō Pīra’e !

‘A tomo mai ma te hau,

‘E hō ma te tura i tai !

‘Ia tau te marotai i ni’a i te one Ta’aone

‘Ei tapu i te marae Taputapuatea iti,

i te aroha ha’atau i te ari’i Pōmare !

Te ua e topa nō Matafāura,

‘o te vavā ti’a mai i Ta’aone

‘o te hupe tāpo’i nō Arataha,

tāpo’ipo’i ia Pare ē

‘E ara ra ia tōtō te ‘ōmore ‘o Pare

Taparuru te vai ‘e tū

Vai poa, vai ma’a, vai Nahoata

Paha’apiti te mata’i pūpuhi i Arahiri

Arahiri teie i te i’a hiri,

‘e horohoro tāora te fenua

‘Ia puhihau mai ra te mata’i Niuhiti

‘E tāhiri ïa i tō’u nei ‘ai’a iti !

‘O Pira’e, te Pare nui i te va’a vaevae !