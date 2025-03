« Hana », un court-métrage polynésien primé au Festival du Film de Melbourne

« Hana », c’est l’histoire d’une famille plongée dans une grande précarité et frappée par les maux qui touchent notre société.

Une mise en abyme poignante qui aborde l’inceste et la violence intra-familiale. Deux fléaux trop souvent tabous au fenua, selon son réalisateur, Thierry Thuilier.

« J’avais envie de montrer une réalité de la Polynésie. Ma compagne travaille dans le social donc ces histoires me touchaient aussi. J’ai eu envie de faire ce court-métrage qui me semble toucher un sujet important et qui, finalement, n’est pas si abordé que ça dans les médias », dit-il.

Dans « Hana », inceste et violences conduisent la mère de famille à faire adopter son dernier-né, à contrecœur. Les acteurs du film, tous amateurs, ont accepté que le réalisateur pénètre dans leur intimité.

(Crédit: TNTV)

« Le plus important pour moi, c’était le lien entre sa maman et son bébé. Comme ce ne sont pas des comédiens, il a fallu que je joue sur leurs émotions réelles. Quand j’expliquais à la maman qu’elle allait donner son bébé, il fallait qu’elle comprenne que c’est comme si elle le donnait vraiment. C’est comme cela que l’on arrive à faire jouer des comédiens qui n’en sont pas », explique Thierry Thuilier.

Pour ce court-métrage, le réalisateur chevronné a reçu le Premier prix du Festival International du Film de Melbourne.

Déjà diffusé sur les ondes de TNTV, « Hana » est également en lice dans de nombreux autres festivals du Pacifique.