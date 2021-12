Goulam en concert à Tahiti

Originaire des Comores, le jeune artiste de 30 ans s’est d’abord fait connaître sur les réseaux sociaux. Il a aujourd’hui une envergure internationale. Goulam compose des musiques très éclectiques aux influences comoriennes, africaines ou encore occidentales.

Il se produira dans quelques jours aux côtés d’artistes locaux comme Maruarii Ateni, Rouruarii Teinauri, un représentant du groupe Akatoka ainsi que DJ Nasty. Le concert se veut être un grand moment de partage de culture et c’est ce qui a principalement motivé l’artiste à venir au fenua : “Je suis quelqu’un qui vient des îles, donc quand on m’a parlé de Tahiti, j’étais de suite très content. Partager, fusionner, nos cultures, mélanger nos langues… cela me tient à cœur. C’est très important pour moi ce rapprochement, cette unité entre les peuples. Les Comores, c’est un archipels d’îles situé entre Madagascar et l’Afrique du Sud, et c’est très joli. Je vous invite à vous y rendre un jour, et pourquoi pas se retrouver là-bas avec les musiciens de Tahiti”.

PRATIQUE :

Pas de pass sanitaire demandé

Tarif public : 5 000 Fcfp

Tarif VIP seul : 7 000 Fcfp (zone VIP + une boisson offerte + service à table)

Package VIP : 42 000 Fcfp (Tables de 6 personnes en zone VIP + une bouteille d’alcool fort ou une bouteille de champagne et un service à table)

Billetterie :

– à Wow Sense / Fenua Relais (anciens bureaux de la SPEA au Marché de Pirae), du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures 30 et le vendredi de 8 heures à 16 heures

En ligne pour le 16 décembre et le 18 décembre

Plus d’infos ICI