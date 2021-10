Gabilou en concert au grand théâtre de la Maison de la culture

C’est la dernière ligne droite avant le jour J, avec les derniers réglages avec le nouvel orchestre spécialement constitué pour l’occasion. Gabilou a fait appel aux guitaristes Tambourin et Anatole Taimana, spécialistes du style deelay.

Limité par le couvre-feu, Gabilou a dû adapter son répertoire. Il interprétera ses plus grands succès : “J’ai choisi des chansons que je pense que les gens ont aimé”.

“Il y a aussi de nouvelles chansons qu’il a sorti l’année dernière, et avec le mélange des danses, ça va faire un merveilleux spectacle” indique Hianau Laughlin, coordinatrice et manager.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Hianau Laughlin, la fille de Gabilou, revoit l’organisation du concert dans les moindres détails. Et la crise sanitaire ne lui a pas facilité la tâche. Un live streaming sera retransmis sur la plateforme Tahiti Web Cast : “Les gens pourront se connecter à partir de 18 heures 20. Tout le monde passe des moments difficiles avec cette crise et tout le monde a besoin de se détendre. Peu importe où on sera, on pourra regarder le concert via la plateforme”.

Rendez-vous ce samedi 9 octobre au grand théâtre de la Maison de la culture à partir de 18 heures 30 pour 2 heures de musique et spectacle avec l’école de danse de Moeata.