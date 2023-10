Francis Cabrel « réserve au public polynésien pas mal de chansons connues »

Francis Cabrel a rencontré les médias du fenua, ce jeudi. L’auteur de « Petite Marie », la « Corrida » ou encore « Je l’aime à mourir » sera sur scène, samedi et dimanche, pour deux concerts exceptionnels.

« Je réserve au public polynésien, qui m’a l’air extrêmement chanteur, pas mal de chansons connues pour que l’on puisse les chanter ensemble. J’ai vu qu’il y avait beaucoup de guitares dans les rues, beaucoup de ‘ukulele, donc c’est un peuple de musiciens et j’espère qu’il y aura une réciprocité pour que je ne sois pas seul à chanter », a indiqué l’artiste.

Ce séjour au fenua préfigure aussi la fin de la tournée du chanteur et de ses musiciens : « Quand on parle de Tahiti, c’est toujours un éblouissement. On a toutes ces images de magnifiques paysages devant les yeux, donc quand j’ai dit à l’équipe qu’il y avait l’opportunité de venir jouer à Tahiti, cela a fait plaisir à tout le monde. C’est une récompense, car, sans doute, la tournée va s’arrêter là ou pas loin. Il va falloir aussi que je m’arrête pour écrire des chansons. Le groupe va se séparer pour un petit bout de temps ».