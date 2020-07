Flo Chase à Tahiti pour son nouvel album

Né en métropole de parents musiciens, Flo Chase a grandi en Nouvelle-Calédonie : « à l’âge de 7 ans, mes parents m’ont mis au piano, j’ai aimé, mais j’ai pas accroché. J’étais beaucoup dans le sport. C’est vraiment quand on est parti en Australie que je me suis mis à fond dans la guitare et que je suis tombé amoureux de la musique. Donc à 12 ans, j’ai commencé la guitare, puis le chant à 15 ans. J’ai composé mes propres chansons. La musique était toujours un hobby, mais à 18 ans, j’ai décidé d’en faire mon métier, et je suis parti à Sydney pour étudier la musique. Je jouais dans les bars toutes les semaines, j’ai appris plusieurs instruments : la batterie, le saxophone… Et je me suis même lancée dans la production ».

L’auteur-compositeur-interprète de 25 ans vit désormais depuis trois ans à Los Angeles, en Californie, où il poursuit sa carrière musicale. Son inspiration, il la puise dans ses nombreux voyages. Ses chansons sont personnelles et parlent donc de ses pérégrinations, de solitude, du fait d’être loin de ses proches.

« Cela me touche de voir que mon public ressent mes chansons, et qu’il puisse s’y identifier. J’ai beaucoup de bonheur de voir les gens danser, passer un bon moment. De savoir qu’on peut faire du bien aux gens grâce à sa musique, c’est top » confie le chanteur.

Flo Chase définit sa musique comme de l’indie-pop-folk avec beaucoup d’instruments acoustiques, et des influences à la John Mayer, Ed Sheeran.

En attendant de pouvoir retrouver sa famille qui vit en Nouvelle-Calédonie dont les vols sont toujours suspendus, Flo Chase est bloqué à Tahiti depuis maintenant 4 mois : « heureusement, j’ai des amis de la famille qui m’hébergent ici ».

Après un premier EP et 4 singles, l’artiste attend impatiemment de sortir son prochain album de 12 titres qu’il a finalisé au fenua. Un album intitulé « Toi » et dont la sortie a été décalée à cause du Covid-19, tout comme sa tournée aux États-Unis reportée à l’année prochaine. Sur cet album, on retrouvera d’ailleurs un morceau en français écrit à Tahiti : « certaines chansons ont des inspirations reggae… on entend un peu le côté Pacifique ».

Flo Chase profite d’être en Polynésie pour écrire un autre futur album, mais également se produire sur les scènes du fenua. Il sera en concert à La Plage à Punaauia, ce jeudi 30 juillet, à partir de 17 heures.