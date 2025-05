Fin de la période d’abondance : le Matari’i i raro célébré à Paofai

La cérémonie solennelle et festive de Matari‘i i Raro, symbolisant la fin de la saison humide et d’abondance, s’est déroulée hier soir dans les jardins de Paofai, théâtre d’une véritable communion rassemblant représentants culturels, agriculteurs, artisans, navigateurs et élèves venus célébrer les racines polynésiennes.

La constellation des Pléiades disparaît du ciel polynésien pour laisser place à la période des restrictions. Cette année, trois jours y seront dédiés dans les jardins de Paofai, selon un agenda « traditionnel » plus poussé que les habituelles cérémonies locales.

« C’est quelque chose qui nous appartient. Il a été question de se réapproprier toutes ces cérémonies dont fait partie Matari’i raro, explique le conseiller technique au ministère de la Culture Hitiura Mervin. C’est quelque chose qui nous tient à cœur (…) de pouvoir remettre en lumière ces cérémonies pour que toute la population puisse se réapproprier (…). À chaque fois que nous organisons, que nous projetons de faire un événement, il est question d’intégrer les scolaires » .

– PUBLICITE –

Au-delà de la culture, il est aussi question d’apprentissage du reo Tahiti. « Dans chaque cérémonie que nous tentons d’organiser, il est question de mettre en avant les langues vernaculaires de ce Pays » , poursuit Hitiura Mervin.

Ce mardi et ce mercredi, le public pourra profiter des festivités de 9h à 17h. Sept ateliers tournants sont organisés, parmi lesquels l’apprentissage du vivo (la flûte nasale polynésienne), de la navigation traditionnelle, la découverte du métier d’archéologue, ou encore la sensibilisation à la protection des tortues marines…