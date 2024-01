FIFO 2024 : 10 films en compétition

Le FIFO 21ème édition, c’est une quarantaine de films. 10 en compétition, 13 hors compétition, 7 courts-métrages et 13 fictions océaniennes sélectionnés. Des films sur plusieurs thèmes qui témoignent de la diversité de l’Océanie mais également de la qualité technique des productions cinématographiques. « Tout le pacifique sera présent. Comme chaque année, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, mais également le Vanuatu, Rapa Nui, Aotearoa, l’Australie. Un très beau Fifo, beaucoup de rencontres, beaucoup d’animations et des films qui vont nous faire voyager, qui vont nous émouvoir et qui surtout vont parler de nous, vont parler de notre culture et de tous les combats de la région. »

Cette année, le jury sera présidé par Briar Grace Smith, réalisatrice, productrice et écrivaine Maori. Au programme, toujours autant d’ateliers, de rencontres et de visionnages. Le FIFO, vecteur essentiel au développement de la filière audiovisuel depuis 21 ans : « Au début du Fifo, il y avait une vingtaine de professionnels de l’audiovisuel. Maintenant, on en est à plus de 100. Ça a permis aussi de structurer la profession mais également d’accompagner ce développement. Donc là, on ouvre une nouvelle décennie puisque c’est une 21e édition. On souhaite vraiment encourager les jeunes polynésiens à se tourner vers les métiers de l’audiovisuel. On souhaite vraiment encourager les Polynésiens à venir raconter leurs histoires. »

Pour cette édition, 15 réalisateurs feront le déplacement. N’hésitez donc pas à venir à leur rencontre. Cette année, une nouveauté est à souligner : la gratuité qui s’étend aux personnes âgées de 26 ans.

Les films documentaires seront aussi accessibles en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de l’événement.