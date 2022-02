Fifo 2022 : retour dans les salles obscures pour s’ouvrir sur l’Océanie

12 films en compétitions, 17 hors compétition, le cru du 19e fifo permet cette année encore de voir et écouter la parole des peuples de l’Oceanie , ses histoires, ses problématiques. Les films abordent des sujets identitaires, culturels ou historiques. La force de ces documentaires : l’humain. “Et notamment pour les productions audiovisuelle polynésiennes ou calédoniennes, il y a aussi cette espèce d’âme polynésienne ou d’âme océanienne qui est toujours très positive et qui même dans l’adversité, il y a toujours un sourire, une façon de voir la vie qui est quand même spécifique à notre région”, souligne Miriama Bono, présidente de l’association Fifo.

Du coté des films en compétition, l’Australie reste le vivier des productions de documentaires. Cette année, la sélection des productions locales est à voir dans le programme des films hors compétition. Le Fifo en a retenu 7, tournées entre les Australes , les marquises, Bora bora et Tahiti.

Le festival se veut comme le point de départ de projets audiovisuels pour les réalisateurs polynésiens. “Pour les professionnels de l’audiovisuel, c’est aussi l’occasion de rencontrer les diffuseurs, les producteurs, et de pouvoir monter des nouveaux projets. Le Fifo est aussi là pour soutenir l’économie audiovisuelle de la Polynésie française.”

Le Calédonien Emmanuel Kasarhérou, président du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, préside le jury pour cette 19e édition. Il avait déjà fait parti du jury en 2009 et 2011. Les films seront aussi notés par des personnalités polynésiennes dont la réalisatrice Virginie Tefoofa. Elle a à cœur de ressentir des émotions face au grand écran : “Je vais être obligée de mettre de côté tout l’aspect technique de réalisateur ou cadreur, et me concentrer vraiment que sur l’histoire, les émotions, les personnages et les messages qui sont véhiculés. J’espère en tout cas pour ce Fifo, voir un film positif.”

Le Fifo s’articule comme àl’accoutumée autour de débats et ateliers, avec le même objectif que les précédentes éditions : ouvrir un œil sur l’oceanie et penser à de nouveaux films.