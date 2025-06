Festival “Ia Marae Te Ao” : la jeunesse au cœur des échanges culturels

Mardi matin, les élèves de première année du lycée de Papara ont reçu la visite de la troupe Maori Tahupotiki Mai Taranaki Matongatonga, venue de Nouvelle-Zélande. Malgré la barrière linguistique, les échanges ont été riches. “C’est l’échange de la culture océanienne. Chacun apporte sa petite touche, Même si oui, c’est vrai qu’on ne parle pas forcément la même langue mais, au final, nos langues se ressemblent donc on arrive à trouver des similitudes”, a expliqué Eva Chevalier, professeure d’économie gestion et membre de Manahau.

Une rencontre culturelle marquée par le partage, le chant et une prestation de danse devant des élèves visiblement conquis. Pour Tauke Te Hapimana King, membre de la troupe Maori, ce lien entre peuples est naturel. “Nous utilisons les similitudes qui existent entre nos langues, nos cultures. Et à partir de là, nous devenons cousins pour toujours et vous ne pourrez jamais vous débarrasser de moi”, a-t-il lancé avec humour et affection.

Présent sur le plateau du journal de TNTV, ce mardi soir, Jean-Marie Biret, fondateur du groupe Manahau et organisateur du festival, a rappelé que la jeunesse polynésienne est au cœur de sa démarche depuis le début. “Les enfants de ma classe, à l’époque, c’était il y a 25 ans, j’étais sûr qu’ils n’avaient pas le moyen d’aller voir le monde, de rencontrer d’autres gens. Déjà sortir du quartier, c’était difficile mais c’est une réalité. Et donc je m’étais dit : ‘je vais leur amener le monde’”, a expliqué Jean-Marie Biret.

Aujourd’hui encore, cette ambition guide l’organisation du festival : aller directement dans les établissements pour favoriser les rencontres. “J’aime laisser faire les gens comme ils le sentent. Les enfants, plus que les adultes, sont naturellement curieux et bienveillants. C’est très chaleureux”, a confié Jean-Marie Biret.

Deux grandes soirées à venir

Le festival Ia Marae Te Ao se poursuit jusqu’au 14 juin avec deux soirées musicales et artistiques : vendredi 6 juin, à la salle Manuiti à Paea et samedi 14 juin, dans une brasserie de Papeete. Des artistes tels que Teiva LC, Papehau, Guillaume ou encore Elena se produiront sur scène.

Parmi les délégations invitées cette année, des groupes venus de Nouvelle-Zélande, New York, et des Marquises. La troupe Maori a tenu à se rendre à Taputapuatea, site sacré de Raiatea. “Ils nous ont expliqué que leur coin, leur tribu, leur village étaient originaires de Taputapuatea. Et ils ont quitté Raiatea il y a 1000 ans sur une pirogue qui s’appelait Aotea”, a expliqué l’organisateur.