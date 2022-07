Festival des arts des Marquises : Ua huka et Hiva Oa entrent en scène

Ua Huka ouvre la deuxième soirée de danses sur la place Anitau. La troupe met en avant le hakamanu. Six danseuses représentent chaque délégation présente à la Matavaa o te Enua Enana. “Chaque année on met en avant notre oiseau. Cette année il a été décidé de mettre en avant tous les oiseaux des îles Marquises parce que sur chaque ile, il y a des oiseaux endémiques qui n’existent que sur les Marquises”, explique le chef de la troupe de Ua Huka, Ken Teva Taaviri.

Six danseuses représentent chaque délégation présente à la Matavaa o te Enua Enana. Crédit : Tahiti Nui Télévision

En deuxième partie de soirée, la troupe de Hiva oa enflamme le tohua… durant 45 minutes les artistes exécutent fièrement leur spectacle. 4 tableaux pour raconter la légende de Atanua et Oatea… et prôner la beauté de la langue marquisienne… “Nous avons voulu mettre en valeur ce soir (…) le dieu Oatea et sa femme Atanua (…) Nous disons que notre langue est la plus belle, c’est la plus belle langue du monde, la langue marquisienne”, lance fierement Tefa Tehaamoana, chef de la troupe de Hiva Oa.

Nuku Hiva et Fatu Hiva fermeront ce Matavaa. Un choix stratégique : Fatu Hiva passera le flambeau à Nuku Hiva pour l’organisation de la 14è édition du Matavaa prévue en 2023.