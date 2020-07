Félix Vilchez Junior : la musique de père en fils

Devant son clavier, les doigts de Félix Vilchez junior glissent pour laisser s’envoler les notes. Le jeune homme est en plein entraînement. Il revient au fenua après trois ans d’absence pour donner un concert en hommage à ses origines.

« Ça va être un concert qui va porter sur la musique latine, mais essentiellement sur la musique cubaine, explique-t-il. Je ne suis pas Cubain, je suis Péruvien, mais c’est une musique qui m’est très familière. Ça va être un concert de musique classique, donc c’est ça que je trouve intéressant. Parce que, ayant étudié en musique classique et ayant écouté beaucoup de musique latine populaire, j’aimais bien l’idée de faire le lien entre ces deux mondes : la musique classique et la musique populaire latine. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sous le regard bienveillant de son père qui lui a transmis sa passion, le jeune homme trace son chemin au Canada où il termine actuellement un doctorat en musique à l’université de Montréal. Après 8 ans d’études, ce passionné de piano souhaite s’ouvrir à de nouvelles expériences.

« Je suis plus dans une optique de me diversifier en tant que musicien, confie-t-il. Donc pas seulement être actif en tant que performeur, mais aussi peut-être en tant que pédagogue au niveau de l’enseignement, mais peut-être aussi au niveau de la gestion d’avoir un impact sur la scène culturelle d’une ville, d’un endroit. J’aimerais beaucoup que ce soit ici. Donc vraiment être dans une optique de me diversifier au niveau de mes compétences dans le monde artistique musical et culturel aussi. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En attendant, Félix Vilchez Junior vous invite à voyager à travers les œuvres de compositeurs cubains, espagnols ou encore argentins le vendredi 17 juillet à 19 heures au petit théâtre de la Maison de la culture. Et les billets sont en vente sur le site www.tahiticoncert.com, au prix de 3.000 Fcfp. Vous pouvez également appeler au 89.711.601 ou au 89.291.158.