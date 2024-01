Fa’afaite voguera vers Hawaii pour le 13ème Festival des Arts du Pacifique

Rappelez-vous : il y a 12 ans, la capitale des îles Salomon accueillait 25 nations océaniennes, lors du 11ème Festival des Arts du Pacifique. Fait marquant pour cette édition, la participation de la flotte de 7 va’a de Pacific Voyagers, parmi lesquels l’équipage de Fa’afaite.

Depuis, l’association a fait de nombreux voyages dans nos îles, mais aussi en Nouvelle-Zélande et à Hawaii, formant ainsi de nombreux polynésiens à l’art de la navigation sans instrument. Parmi eux : Titaua Teipoarii et Moeata Galenon, qui sont depuis quelques années des navigateurs de Fa’afaite. Ils sont en charge de l’entraînement et de la formation des membres d’équipage. Ils préparent ensemble le voyage à Hawaii qui accueillera le 13ème Festival des Arts du Pacifique au mois de juin.

Un événement qui a lieu d’habitude tous les 4 ans, mais qui ne s’était pas tenu depuis plus de 6 ans en raison de la Covid. Cette édition est donc des plus attendues.

En plus de Fa’afaite, le fenua sera représenté par la troupe Te Maeva.

Moeata Galenon, navigatrice Fa’afaite, invitée du journal :