Faafaite doit entamer lundi un voyage d’un mois vers la Nouvelle-Zélande

La pirogue double Faafaite a prévu de quitter Tahiti lundi pour un périple d’un mois vers la Nouvelle-Zélande. Elle est attendue pour mi-septembre à Aotearoa afin de participer à l’événement Tuia 250, qui célèbre les 250 ans de la rencontre entre Maori et Européens.

Si la pirogue tahitienne et son équipage y ont été conviés, c’est pour “représenter leur ancêtre, ‘arioi et maître de la navigation, Tupaia”, a expliqué Bernadette Cavanagh, directrice générale au ministère de la Culture de Nouvelle-Zélande. “Il était à bord de l’Endeavour lorsque le bateau a accosté à Aotearoa en 1769, et il a joué un rôle primordial dans la communication avec les Maori.”

Le parcours prévu de Faafaite.

C’est donc un voyage de navigation ancestrale de 4 300 km que la pirogue s’apprête à effectuer à travers l’océan Pacifique.

Faafaite fera un premier arrêt de deux jours à Rarotonga, aux îles Cook ; puis un deuxième à Rangitahua, aux îles Kermadec ; avant de se rendre à Tauranga, ville de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Et tout un chacun pourra suivre ce périple via un site Internet : www.tuia250.nz.