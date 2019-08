Fa’afaite : bientôt le départ pour la Nouvelle-Zélande

Il s’agit du 250e anniversaire des premières rencontres entre maori et européens. Sur place, Fa’afaite va rejoindre deux va’a maori ainsi que l’Endeavour, actuellement amarré à Sydney. Ce périple permettra de commémorer l’arrivée de Tupaia. Un voyage entièrement orienté sur la réappropriation de la culture et de l’histoire polynésiennes. Pour en parler, nous recevons, Maui Neri, président de l’association Fa’afaite i te ao maohi – Tahiti Voyaging Society.



Avant de revenir sur la symbolique de ce voyage, comment s’organise ce type de traversée pour l’équipage du Fa’afaite, en matière de vivres, de vie à bord… ?

“C’est un voyage qu’on prépare depuis plusieurs mois parce que ce n’est vraiment pas une petite chose à faire. Donc il a fallu préparer les équipages, les former au niveau technique sur la navigation et sur tout l’aspect culturel car on va représenter la Polynésie.”

Combien de membres d’équipage va compter cette nouvelle expédition ?

“Pour la traversée, il y aura 15 membres d’équipage, dont 3 maori.”

Vous devez lever l’ancre lundi. Ce voyage sur l’océan va durer combien de temps ? Et comment est-ce que vous allez faire pour naviguer ?

“Nos capitaines comptent environ trois semaines de traversée avec un stop à Rarotonga, et un passage près des îles Kermadec avant de descendre plus au sud à Tauranga. Tout va se faire aux étoiles, avec les éléments… Ce qu’on oublie de dire, c’est que c’est de la navigation sensorielle, ce n’est pas seulement de la navigation aux étoiles, donc il s’agit d’observer les courants, les oiseaux… C’est très technique. Il y aura deux personnes de Tahiti qui vont être chargées de tracer la route pour notre pirogue.”

Du 250ème anniversaire du contact entre maori et européens, qu’est-ce qu’il est important de retenir aujourd’hui ?

“Ce qui est important, c’est que là-bas, c’est un événement national donc ils vont célébrer cette rencontre. Et dans ce cadre-là, ils ont voulu inviter une pirogue tahitienne, polynésienne, pour montrer aussi que la navigation polynésienne existait déjà et que ce sont les Polynésiens qui ont parcouru des kilomètres pour atteindre Aotearoa. D’autant plus que Tupaia était sur le bateau de Cook lorsque Cook est arrivé là-bas. Tupaia lui avait montré la route en fin de compte.”

Vous allez arriver à Tauranga, et ensuite, qu’est-ce qu’il va se passer ?

“On va rencontrer les communautés. On a 17 arrêts prévus tout autour de la Nouvelle-Zélande. Ce qui est prévu, c’est qu’on fasse un tour de la Nouvelle-Zélande avec une flottille de deux autres pirogues qui vont nous accompagner, et également trois navires de type européen, avec une copie de l’Endeavour notamment.”

(…)

Vous ne partez pas les mains vides puisque vous allez avec des cailloux que vous avez récolté un peu partout sur l’île…

“Pour chaque voyage que Fa’afaite organise, l’idée c’est de prendre des cailloux de divers endroits. Là, il y en a de tout autour de Tahiti, de Raiatea, de Moorea, de Raivavae, des Marquises… La symbolique, c’est d’apporter une pierre qui va finalement lier les deux pays, donc Aotearoa et Tahiti.”

Demain, vous préparez une cérémonie dans la vallée de la Hamuta. En quoi consiste-t-elle ?

“C’est une cérémonie assez intime, avec les amis, les intimes, les proches, les familles etc. Ce sera l’occasion de récupérer également les cailloux que nous avons laissé trois nuits là-bas avant de les emmener en Nouvelle-Zélande.”