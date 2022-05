Exposition photographique des jeunes cadets volontaires

Ce vernissage, organisé par le colonel Fabrice Avenel, commandant le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Polynésie française, la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel et le vice-recteur, Philippe Lacombe est le fruit d’une année de travail et d’implication de trente-cinq lycéens venus d’horizons différents.

Le président a tenu dans son discours à saluer l’implication des jeunes lycéens : “Vous avez eu l’occasion, lors des journées de regroupement qui ont jalonné ces derniers mois, de montrer vos talents et de développer nombre de savoir-faire et de savoir être. Vous pourrez les réinvestir dans votre future vie d’adultes. Je vous félicite et vous souhaite le meilleur !”

Ces productions artistiques ont été réalisées dans le cadre d’un parcours d’engagement autour d’un projet collectif citoyen et culturel, sous la houlette de Marie-Hélène Villierme.

Les jeunes cadets volontaires ont ainsi pu bénéficier d’une sensibilisation et d’une formation autour de la photographie et de l’art polynésien. Ils ont pu échanger avec des artistes en matière de sculpture, de tatouage ou encore de “slam”, des responsables d’associations, ou encore des acteurs engagés en faveur de la protection de l’environnement. Ils se sont approprié leur culture, pour la valoriser et partager leurs visions du Fenua à l’occasion de ce vernissage.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le président, s’est dit impressionné par la qualité des productions : “Vous montrez, chers élèves, par ces réalisations une belle image de la jeunesse polynésienne. Vous pouvez être fiers du parcours que vous avez accompli tout au long de cette année. Soyez fiers de vous ! Croyez en vous comme nous croyons en vous !”

Edouard Fritch a terminé son discours en remerciant l’ensemble des personnels ayant encadré cette promotion : “L’enjeu à relever était de taille : il vous fallait (re)donner confiance à chacun de ces volontaires jeunes cadets, développer leur estime de soi, les faire se découvrir et avancer ensemble. Je peux dire aujourd’hui que vous avez réussi !”.

Cette exposition circulera d’établissement en établissement dans les mois à venir. Elle témoigne de la mobilisation de tous pour guider ces jeunes sur la voie de la persévérance scolaire, pour une insertion professionnelle choisie et réussie afin qu’ils trouvent leur place au sein de la société de demain qu’ils contribueront à bâtir.

L’événement s’est achevé par une signature de convention de partenariat entre le Pays, le Rsma-Pf et le vice-rectorat pour la mise en œuvre collective du dispositif des Jeunes Cadets Volontaires engagé par le RSMA-Pf.