40 danseurs, chanteurs et musiciens étaient sur scène samedi pour une représentation unique d’un spectacle résolument moderne. De la musique locale mais aussi des airs de reggae… et de tango, et des chorégraphies revues.

Manahau travaille déjà sur un plus large projet qui s’adresse “en particulier aux publics Néo-calédonien et Tahitien mais au monde Océanien dans son ensemble”.