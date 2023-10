Eddy Kelly, un comédien polynésien sur les planches à Paris

La vie n’est qu’un voyage sans réelle destination. Telle est la manière dont pourrait se résumer le parcours inspirant d’Eddy Kelly. Auteur, compositeur, et interprète, l’artiste de 32 ans a quitté Tahiti en 2019 pour percer à Paris. À quelques minutes du début de son nouveau spectacle, la pression monte.

« Je suis ému. Je me sens soutenu par le public, mais aussi par l’équipe technique qui fait en sorte qu’on soit cool. On s’est tellement préparé que je n’ai pas l’intention de me louper », dit-il depuis les coulisses.

Sur scène, Eddy transporte les spectateurs dans son univers musical, mais leur raconte, aussi, son histoire. Celle qui lui a donné envie de quitter le fenua pour réaliser ses rêves d’enfant en posant ses valises à Paris. Au travers de différents tableaux, et en chansons, il retrace les grandes étapes de son parcours. A l’issue du spectacle, le public est conquis. Ils sont d’ailleurs nombreux à l’attendre en dehors du théâtre pour une séance de photos.

Eddy, humble, ne s’attendait pas à un tel succès. « J’ai envie de me départager pour être avec tout le monde car ils veulent me rendre un peu de bonnes ondes », sourit-il.

Lauriane Dumas accompagne Eddy sur scène. Les deux artistes se connaissent bien. Ils ont travaillé ensemble sur la comédie musicale la Petite Sirène. La jeune femme a été touchée par la personnalité de son binôme : « Il a beaucoup de positif et d’équilibre dans sa situation. Il a un amour pour Paris et pour la Polynésie. Son spectacle représente vraiment le croisement des deux ».

La thématique du déracinement est centrale dans son spectacle. Eddy considère que de nombreux Polynésiennes et Polynésiens, qui ont quitté Tahiti, peuvent se retrouver dans son parcours : « Je n’ai pas eu à rejeter mes proches, car je savais que s’ils m’empêchaient de partir, c’était par amour. D’ailleurs, je sais que ma maman me soutient même si elle me dit toujours : ‘quand est-ce que tu reviens ?’ »

Le jeune artiste ne compte pas dormir sur ses lauriers. Il prépare, pour 2024, une comédie musicale inédite portant sur le thème du dialogue interculturel entre la Polynésie et l’Europe.